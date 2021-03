El calvario de Belén Francese: "Viví la peor cárcel, la del miedo y el hostigamiento"

Belén Francese

Recién casada y embaraza, la actriz y modelo Belén Francese escribió una carta donde cuenta por primera vez el calvario que vivió con su ex novio.

Si bien no dio nombres, Belu escribió: "Hace un tiempo viví la peor cárcel, la del miedo y el hostigamiento emocional y psicológico. Estaba en una relación realmente horrenda donde era moneda corriente que me digan frases como 'vos no podés', 'vos no existís', 'estás gorda', '¿quién te va a querer?', 'loca', 'desquiciada', 'mediática', y amenazas como 'no vas a trabajar más en el medio'".

"Entre eso 'sin vos me muero' y miles de 'te amo' y ruegos de afecto. Esto me generaba una confusión, supongo que tendría ese efecto en cualquier ser humano. ¿Cómo recibís de quién supuestamente te ama esa violencia verbal? Entendí en terapia que es la estrategia que generan estos siniestros, lo generan en muchas de nosotras. Y mi estima lamentablemente se fue destruyendo, y mi miedo fue creciendo. Hoy mirando desde afuera, desde un presente muy distinto, siendo una mujer que pasó por esa pesadilla, pienso: por suerte y gracias a Dios y la gente que me mostró que eso no era algo sano la puedo contar, aunque me llevó su tiempo", continuó.

"Llegué a creer dentro mío esas sentencias, como 'ser la que nadie iba a querer', y hoy en día, lejos de ese imbécil, siento un profundo amor y respeto por la gente, el público, orgullo de mis 20 años de carrera, de mi familia, de mi marido que es el amor que siempre soñé, de mi bebé en mi vientre...y ese amor me hace valiente, porque es real y sano", dijo.

"Necesitaba compartir esto con la intención de que si estás en una relación donde no te valoran, te maltratan, se fuerte, el amor es todo lo contrario a eso y gracias a Dios lo pude conocer. Buscá ayuda, hablá, rajá, exponé. No estás sola. Y no nos callamos más", concluyó.

