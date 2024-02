Facundo Díaz Acosta se instaló en los octavos de final del Argentina Open

Díaz Acosta, ubicado en el puesto 87 del ranking mundial de la ATP, se impuso sobre Altmaier (53) luego de dos horas y cinco minutos de juego, en el partido que inauguró el torneo en una jornada lluviosa, en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El zurdo de Vicente López, quien también había alcanzado los octavos de final en Buenos Aires el año pasado (le ganó en la ronda inicial a Federico Coria y luego perdió con el británico Cameron Norrie), jugará su próximo partido ante Francisco Cerúndolo (22).

"Me costó al principio con la lluvia, mentalmente pensaba jugar más tarde y tardé en acomodarme al partido. Es hermoso jugar acá, me encanta, creo que en el segundo set me puse algo nervioso, pero pude salir de ese momento y ganar el partido", comentó Díaz Acosta en la rueda de prensa que ofreció luego de su victoria.

"Creo que del año anterior a este mejoré mucho la consistencia, aunque sigo en esa búsqueda de competir al máximo en cada torneo. Quiero estar cada semana al cien por ciento, llegar mejor preparado para cada vez que juegue", añadió el zurdo.

El cruce entre Díaz Acosta y "Fran", quien ingresará al torneo directamente en los octavos de final, se jugará posiblemente el miércoles y garantiza la presencia de un tenista argentino en los cuartos de final del viernes.

"Con Fran nos conocemos hace un montón, el está en un buen momento y son partidos aparte. Seguramente los dos estaremos a full y el que esté mejor de la cabeza y de tenis será el que ganará el partido", añadió finalmente Díaz Acosta.

El Argentina Open, que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo y repartirá premios por 728.185 dólares, tiene como máximo favorito al título al español Carlos Alcaraz (2), quien además es el campeón vigente.