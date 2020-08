Bombazo de mercado: un futbolista de Real Madrid está "ilusionado" con jugar en Racing

RealMadrid

El argentino Federico Feuillassier, único argentino en Real Madrid, no descarta la posibilidad de jugar a préstamo en Racing, aunque la operación no resultará sencilla según lo afirmó el representante del jugador.

"Nunca pesamos en que podría surgir una posibilidad desde Argentina, pero Racing es un histórico y además el chico es muy hincha de ese club, por lo tanto está ilusionado con que hayan puesto los ojos en él. El pase pertenece al Real Madrid que en este caso será el que decidirá", señalo Alejandro Camaño, representante del jugador de 22 años nacido en Mar del Plata.

No obstante, pese a que el Real no desea desprenderse de Feuillassier, el apoderado agregó en diálogo con Radio Rivadavia: "No se descarta la chance de un préstamo porque para Feuillassier es el llamado de la camiseta que quiso toda la vida y su corazón tiene un sentido de pertenencia en Racing".

Real Madrid no lo venderá y le ofreció al jugador, llevado en 2009 por el argentino Juan Esnaider (ex delantero argentino que actuó en el Real), una renovación por tres años y jugar en la próxima temporada en la filial Castilla, para recuperarse de la lesión que sufrió en los ligamentos de la rodilla derecha.

"No estaba barajando ofertas, si no fuera un ofrecimiento de Racing no pensaría en ir a Argentina, que es un fútbol muy diferente al europeo, pero está chance despertó en Federico ese sentido de pertenencia con el club del cual es hincha" dijo Camaño.

Fuente: Télam