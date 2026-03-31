La revelación del abuelo del alumno que mató a un compañero sobre cómo obtuvo la escopeta y su trato con él

Sobre el vínculo con el menor, el hombre alegó una relación distante debido a su lugar de residencia. "Yo no vivo acá. Vivo mucho en San Javier. Hablaba muy poco con mi nieto", explicó, y señaló que trabaja habitualmente en el campo.

Al ser consultado sobre el impacto emocional de la noticia, el abuelo manifestó sentir "mucha tristeza" y admitió que el suceso tomó por sorpresa a todo el entorno familiar: "Todos estamos sorprendidos, pero ¿qué quiere que diga? No sé nada".

Finalmente, el hombre se mostró reacio a dar detalles sobre el clima familiar o el pasado de los padres del joven, y se limitó a decir que hace muchos años no tiene contacto con el padre biológico y que con su hija habla "muy rara vez".

Visiblemente incómodo con la presencia de la prensa en su local, el abuelo del joven que asesinó a Ian Cabrera, de 13 años, e hirió a otros compañeros del colegio, dio por finalizada la entrevista: "Déjame tranquilo", concluyó.