La revelación del abuelo del alumno que mató a un compañero sobre cómo obtuvo la escopeta y su trato con él

Un día después de que un joven de 15 años asesinara con una escopeta a un alumno dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, el abuelo del agresor intentó desligarse del hecho que conmociona a la provincia de Santa Fe.
Visiblemente incómodo, el hombre habló tras el ataque que conmocionó a la comunidad educativa en San Cristóbal.
El abuelo del tirador de la escuela de Santa Fe le soltó la mano a su nieto
Un día después de que un joven de 15 años asesinara con una escopeta a un alumno dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, el abuelo del agresor intentó desligarse del hecho que conmociona a la provincia de Santa Fe.
"La escopeta fue robada de acá adentro", reconoció el hombre este martes, en diálogo con América TV, donde afirmó también que presentó la denuncia policial correspondiente.
Desde su comercio, donde se dedica a la forrajería, el abuelo del tirador desmintió las versiones que indicaban que él mismo había instruido a su nieto en la práctica de la caza. "Nunca cazó conmigo. Ni siquiera tengo un cartucho yo", expresó de forma tajante, y remarcó que "no le enseñé nunca a usarla, jamás".
Sobre el vínculo con el menor, el hombre alegó una relación distante debido a su lugar de residencia. "Yo no vivo acá. Vivo mucho en San Javier. Hablaba muy poco con mi nieto", explicó, y señaló que trabaja habitualmente en el campo.
Al ser consultado sobre el impacto emocional de la noticia, el abuelo manifestó sentir "mucha tristeza" y admitió que el suceso tomó por sorpresa a todo el entorno familiar: "Todos estamos sorprendidos, pero ¿qué quiere que diga? No sé nada".
Finalmente, el hombre se mostró reacio a dar detalles sobre el clima familiar o el pasado de los padres del joven, y se limitó a decir que hace muchos años no tiene contacto con el padre biológico y que con su hija habla "muy rara vez".
Visiblemente incómodo con la presencia de la prensa en su local, el abuelo del joven que asesinó a Ian Cabrera, de 13 años, e hirió a otros compañeros del colegio, dio por finalizada la entrevista: "Déjame tranquilo", concluyó.