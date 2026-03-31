Qué pasó con Junior, alumno que mató 3 compañeros en una escuela de Carmen de Patagones

De pronto, se levantó frente al pizarrón. Sin mediar palabra, sacó un arma y comenzó a disparar.

El resultado fue devastador: tres adolescentes muertos y cinco heridos, todos compañeros de curso. El silencio de la escuela fue reemplazado por gritos, corridas y desesperación. Algunos intentaron esconderse, otros escapar. Un compañero logró reducirlo cuando el arma se trabó.

Ese instante marcó un antes y un después. Argentina, hasta entonces ajena a este tipo de episodios, entraba de lleno en una nueva dimensión de violencia escolar.

El arma, la familia y las señales que nadie detuvo

La investigación reveló que el adolescente utilizó una pistola 9 milímetros perteneciente a su padre, suboficial de la Prefectura Naval. El acceso a un arma de fuego fue un factor determinante, pero no el único.

Con el paso de los meses, comenzaron a emerger datos inquietantes. Peritos y especialistas reconstruyeron un cuadro complejo: un joven retraído, con dificultades para vincularse, que manifestaba sentimientos de rechazo y acumulaba enojo desde hacía años.

Según declaró, se sentía discriminado desde la infancia. Aseguró que era objeto de burlas y que desde séptimo grado tenía pensamientos violentos. También habló de un entorno familiar tenso, marcado por exigencias y episodios de autoritarismo.

Pero hubo algo más. Señales concretas que, vistas en retrospectiva, parecían advertencias claras.

Meses antes de la masacre, su propio padre había solicitado reuniones con el gabinete psicopedagógico de la escuela. Había encontrado dibujos con simbología nazi y referencias a Adolf Hitler entre sus pertenencias. También le preocupaban los cambios de conducta: aislamiento, irritabilidad, encierro prolongado.

Sin embargo, esas alertas no derivaron en intervenciones profundas ni medidas preventivas contundentes.





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La noche previa: el punto de quiebre

El día anterior a la masacre, el adolescente protagonizó una fuerte discusión con su padre. Gritos, amenazas y tensión marcaron una escena que, para los investigadores, pudo haber sido el detonante final.

Esa noche casi no durmió. Aprovechó un momento en que su padre salió de la casa, tomó el arma, cargadores y un cuchillo, y los escondió en su habitación.

A la mañana siguiente, caminó apenas cinco cuadras hasta la escuela.

Nadie lo detuvo. Nadie sospechó. Nadie imaginó lo que estaba por ocurrir.

El ataque y el caos

Tras el acto de izamiento de la bandera, los alumnos regresaron al aula. La escena que siguió quedó grabada en la memoria de sobrevivientes y familiares.

Disparos, gritos, sangre. Intentos desesperados por escapar. Compañeros ayudándose entre sí en medio del horror.

Uno de los estudiantes heridos relató años después cómo intentó auxiliar a un amigo que ya estaba gravemente lesionado. La violencia irrumpió de forma brutal en un espacio que debía ser seguro.

Cuando el arma se trabó, un compañero —considerado su único amigo— lo empujó por la espalda y logró desarmarlo. En ese momento, el agresor rompió en llanto.

El daño, sin embargo, ya estaba hecho.

La Justicia y una decisión que generó debate

Horas después, el adolescente fue llevado ante la Justicia. La causa recayó en el Juzgado de Menores de Bahía Blanca.

Allí, frente a la jueza, pronunció una frase que quedó registrada en el expediente: dijo que no había sido consciente de lo que hacía, que “se le había nublado la vista”.

La resolución fue contundente pero polémica: fue declarado inimputable por ser menor de edad.

Esto significó que no podía recibir una condena penal como adulto. En cambio, fue derivado a un instituto de menores y posteriormente a una clínica psiquiátrica.

Qué pasó con “Juniors”: el destino del chico

Con el correr de los años, el caso fue desapareciendo de la agenda pública. Pero el destino del autor de la masacre se convirtió en uno de los aspectos más enigmáticos y debatidos.

Tras su paso por instituciones de menores y tratamientos psiquiátricos, el joven recuperó la libertad bajo estrictas condiciones de resguardo.

La Justicia dispuso proteger su identidad y evitar cualquier tipo de exposición mediática. Hoy, su paradero es reservado y forma parte de un hermetismo absoluto.

Se sabe que continuó con tratamiento durante un tiempo prolongado y que el Estado buscó garantizar su reinserción social. Sin embargo, no existen datos públicos confirmados sobre su vida actual.

Este silencio genera tensiones: por un lado, el derecho a la reintegración de un menor; por otro, el reclamo de memoria de las víctimas.



