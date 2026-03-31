El mensaje de una familiar de Ian que expuso el trasfondo dramático del crimen en el colegio de Santa Fe. 

El agresor fue reducido por el portero de la institución y quedó a disposición de la Justicia, mientras la investigación intenta determinar qué motivó el ataque y cómo se desarrollaron los hechos.

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"En el ingreso de los alumnos cuando van a formar, yo estaba en el frente de la institución y escuché dos explosiones pensando que por ahí habían tirado un cohete o bien habían reventado un globo", comentó Fabio Barreto sobre el inicio del dramático episodio.

"Después veo a los chicos salir corriendo, gritando y cuando me asomo a la puerta estaba el chico armado, disparando", confió y señaló que "en ese momento la reacción fue encararlo y reducirlo para sacarle el arma, para que no siga haciendo desastre, porque apuntaba y tiraba a lo que sea".

“Ignorar lo que sienten también tiene consecuencias”

Mensaje familiar de Ian Cabrera

En ese contexto, el mensaje de la familiar de la víctima tomó una fuerte repercusión. En su publicación, remarcó que lo ocurrido no puede ser visto como un hecho aislado: “Ignorar lo que sienten nuestros jóvenes también tiene consecuencias”, advirtió.

La mujer insistió en que la tragedia debe ser interpretada como una señal de alerta social: “Lo que pasó hoy en San Cristóbal no solo es una tragedia. Es también una alarma”.

El reclamo por la salud mental adolescente

En su reflexión, también apuntó a problemáticas que atraviesan a muchos jóvenes y que, según señaló, suelen ser minimizadas: “Durante mucho tiempo se subestimó la salud mental, el sufrimiento silencioso, el bullying y la soledad de muchos adolescentes”.

El mensaje, cargado de dolor pero también de advertencia, plantea la necesidad de abordar de manera urgente el bienestar emocional de los chicos y adolescentes, tanto en el ámbito familiar como en el educativo. “Ojalá como sociedad podamos empezar a hablar más de lo que sienten nuestros adolescentes”, agregó.

Quién era Ian Cabrera

ian-cabrera-tenia-13-anos-foto-tn-FTYVJ3WJWNA4VLEJFJDTR6TDCU Ian Cabrera tenía 13 años y murió en un tiroteo en su escuela en San Cristóbal, provincia de Santa Fe.

Ian Cabrera tenía 13 años, era hijo único y transitaba su primer año en la secundaria. Sus allegados lo describieron como un chico apasionado por el fútbol: jugaba como arquero en el Club Independiente de San Cristóbal, era hincha de River y admirador de Enzo Pérez.

Meses atrás, su padre le había dedicado un mensaje cargado de orgullo tras acompañarlo a una prueba en un club: “Vas a tener muchas oportunidades. Estoy muy orgulloso de vos”.