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El mensaje de una familiar de Ian que expuso el trasfondo dramático del crimen en el colegio de Santa Fe

El mensaje de una familiar de la víctima puso el foco en la salud mental adolescente tras el crimen en una escuela de Santa Fe y reavivó un debate urgente en toda la sociedad.

El mensaje de una familiar de Ian que expuso el trasfondo dramático del crimen en el colegio de Santa Fe. 

El mensaje de una familiar de Ian que expuso el trasfondo dramático del crimen en el colegio de Santa Fe. 

El brutal asesinato de Ian Cabrera de 13 años a manos de otro alumno de 15 dentro de una escuela de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, no sólo dejó una comunidad devastada, sino que también abrió un fuerte debate social. En medio del dolor, una familiar de la víctima difundió un mensaje que rápidamente se volvió viral y puso el foco en la salud mental de los jóvenes.

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Hoy una familia quedó destruida. Una escuela marcada para siempre. Y una ciudad entera en shock. La salud mental no es un tema menor”, escribió en redes sociales la prima del padre de Ian.

Un tiroteo mortal que conmocionó a Santa Fe y a toda la Argentina

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Ian Cabrera ten&iacute;a 13 a&ntilde;os y muri&oacute; en un tiroteo en su escuela en San Crist&oacute;bal, provincia de Santa Fe.&nbsp;

Ian Cabrera tenía 13 años y murió en un tiroteo en su escuela en San Cristóbal, provincia de Santa Fe.

El hecho ocurrió en la Escuela N°40 “Mariano Moreno”, donde un alumno de 15 años ingresó armado con una escopeta y desató una secuencia de disparos que terminó con la vida de Ian y dejó a otros estudiantes heridos.

El ataque se produjo en horario escolar, cuando los alumnos se encontraban en el establecimiento para izar la bandera, y generó escenas de pánico, corridas y desesperación entre quienes intentaban escapar del lugar.

El agresor fue reducido por el portero de la institución y quedó a disposición de la Justicia, mientras la investigación intenta determinar qué motivó el ataque y cómo se desarrollaron los hechos.

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"En el ingreso de los alumnos cuando van a formar, yo estaba en el frente de la institución y escuché dos explosiones pensando que por ahí habían tirado un cohete o bien habían reventado un globo", comentó Fabio Barreto sobre el inicio del dramático episodio.

"Después veo a los chicos salir corriendo, gritando y cuando me asomo a la puerta estaba el chico armado, disparando", confió y señaló que "en ese momento la reacción fue encararlo y reducirlo para sacarle el arma, para que no siga haciendo desastre, porque apuntaba y tiraba a lo que sea".

“Ignorar lo que sienten también tiene consecuencias”

Mensaje familiar de Ian Cabrera

En ese contexto, el mensaje de la familiar de la víctima tomó una fuerte repercusión. En su publicación, remarcó que lo ocurrido no puede ser visto como un hecho aislado: “Ignorar lo que sienten nuestros jóvenes también tiene consecuencias”, advirtió.

La mujer insistió en que la tragedia debe ser interpretada como una señal de alerta social: “Lo que pasó hoy en San Cristóbal no solo es una tragedia. Es también una alarma”.

El reclamo por la salud mental adolescente

En su reflexión, también apuntó a problemáticas que atraviesan a muchos jóvenes y que, según señaló, suelen ser minimizadas: “Durante mucho tiempo se subestimó la salud mental, el sufrimiento silencioso, el bullying y la soledad de muchos adolescentes”.

El mensaje, cargado de dolor pero también de advertencia, plantea la necesidad de abordar de manera urgente el bienestar emocional de los chicos y adolescentes, tanto en el ámbito familiar como en el educativo. “Ojalá como sociedad podamos empezar a hablar más de lo que sienten nuestros adolescentes”, agregó.

Quién era Ian Cabrera

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Ian Cabrera ten&iacute;a 13 a&ntilde;os y muri&oacute; en un tiroteo en su escuela en San Crist&oacute;bal, provincia de Santa Fe.&nbsp;

Ian Cabrera tenía 13 años y murió en un tiroteo en su escuela en San Cristóbal, provincia de Santa Fe.

Ian Cabrera tenía 13 años, era hijo único y transitaba su primer año en la secundaria. Sus allegados lo describieron como un chico apasionado por el fútbol: jugaba como arquero en el Club Independiente de San Cristóbal, era hincha de River y admirador de Enzo Pérez.

Meses atrás, su padre le había dedicado un mensaje cargado de orgullo tras acompañarlo a una prueba en un club: “Vas a tener muchas oportunidades. Estoy muy orgulloso de vos”.

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