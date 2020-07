Gonzalo Bettini, uno de los 123 jugadores de Primera que quedaron libres: "Hay que humanizar al futbolista"

Bettini

Gonzalo Bettini es uno de los 123 jugadores de Primera que a partir del 30 junio último quedó desempleado en su profesión. El lateral se enteró de su desvinculación de Huracán por sorpresa y está ante un doble desafío: entrenar en su casa en medio de la pandemia y comenzar a pensar en un nuevo rumbo para cuando el fútbol vuelva a ser una realidad.

"El técnico (Israel Damonte) me llamó para que yo siga. Después nosotros entramos en un conflicto porque nos debían cinco meses de sueldo y el presidente de Huracán (Alejandro Nadur) se manejó muy mal conmigo. No sólo no aclaró, ni avisó, ni generó un diálogo con el plantel, sino que tomó la decisión unilateralmente en un momento en el que además estábamos esperando cobrar lo que nos correspondía y seguir con nuestro trabajo. Yo en Huracán estaba tranquilo y cómodo y la gente del club se portó muy bien conmigo, pero el presidente se ve que tenía otros planes o se maneja de esa manera", comentó el ex jugador de Banfield en entrevista #OvaciónPara..., el nuevo segmento de Ovación24 que se transmitirá cada miércoles por Instagram Live desde la cuenta de A24.

"¿Si somos una mercancía? En general somos una especie de mercancía. No está mal porque es un negocio y es una industria el deporte. Uno entiende que es así también, pero después siempre hay formas y hay que tratar de humanizar al futbolista todo lo que se pueda, porque no somos extraterrestres que nos ven por la tele y nada más. Tenemos sentimientos, miedos y batallas que vamos dando cada día. La gente que nos ve piensa que no tenemos ninguna complicación, pero la realidad es que sí y estamos generando caminos para seguir trabajando", agregó Bettini.