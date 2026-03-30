Exclusivo A24: las primeras imágenes de la escopeta y los cartuchos que usó el tirador del ataque en Santa Fe

De acuerdo con la información difundida, el adolescente habría ingresado con los cartuchos atados a la cintura, como si se tratara de un cinturón improvisado. Si bien en un primer momento, había trascendido que había llevado 20 cartuchos, el número superaría los 40.

cartucho armas En el programa WiFi, revelaron también la fotografía tomada por la Policía de un cinturón con los más de 40 cartuchos que llevó para el ataque. (Foto: A24).

La licencia y la denuncia del abuelo

El material exhibido también incluyó imágenes del permiso del arma, que estaba registrada a nombre de su abuelo. Las primeras versiones indican que el familiar habría denunciado la sustracción de la escopeta sin saber que su nieto la había llevado al colegio.

licencia arma abuelo tirador a24 La licencia del arma presentada por el abuelo del menor cuando fue a realizar la denuncia a la Policía. (Foto: A24).

El ataque dejó como saldo la muerte del estudiante Ian Cabrera Núñez, de 13 años, además de dos alumnos heridos de bala y otros seis que resultaron lesionados durante la estampida al intentar escapar.

La llegada en moto a la escuela

Otro elemento que se sumó a la investigación fue un video en el que se observa al adolescente llegar al establecimiento minutos antes del inicio de clases. Las imágenes muestran al atacante trasladándose en moto, alrededor de las 7:01, con el arma presuntamente oculta y los cartuchos ya preparados. Según la cronología preliminar, entró al edificio, se dirigió al baño, cargó la escopeta y comenzó a disparar poco después.

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Los investigadores analizan ahora la secuencia completa, que incluye la procedencia del arma, la denuncia realizada por el abuelo y la planificación previa evidenciada por la cantidad de munición transportada.