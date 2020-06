Maradona, a 30 años de Argentina-Brasil en Italia: "Después del pase a Cani no sentía el tobillo"

Maradona y la patada contra Brasil.

Este miércoles se cumplen 30 años del 1-0 de Argentina ante Brasil en el Mundial de Italia 1990, con el que el seleccionado de Carlos Bilardo se metió en los cuartos de final, gracias al gol de Claudio Paul Cannigia, uno de los tantos más gritados en la historia del fútbol argentino. Y Diego Maradona sigue recordándolo.

En una charla con Infobae aseguró: "Pocas veces sentí tanto dolor como en ese Mundial. No sé cómo me aguantó el tobillo. Me acuerdo que me lo rompen con Rumania de un puntinazo, llegué al vestuario en el entretiempo y no podía pisar. El médico me dijo que no podía salir al segundo tiempo, pero era el partido que nos dejaba en octavos o afuera. Ni muerto me lo perdía, así que me infiltraron y salí a jugar".

Argentina fue bailada por una Verdeamarela, que estrelló varios remates en los palos, hasta que a los 37 del segundo tiempo el 10 frotó la lámpara arrancando en campo propio para sacarse a tres rivales de encima y terminar habilitando a Caniggia, que hizo el gol del triunfo. "Cuando le doy el pase a Cani, sentí un pinchazo tremendo. Yo me quedé tirado viendo cómo Cani hacía el gol y sentía un dolor infernal. Creo que me levanté de la alegría del gol, pero no sentía el tobillo", reveló.

La situación no iba a cambiar hasta la final, y Maradona agregó: "Varias veces me junté con el doc y me dijo de no seguir jugando, que no podía en ese estado. Pero yo no iba a dejar solos a los muchachos: ellos me demostraban en cada partido que dejaban la vida y yo como capitán no me iba a bajar. Por eso me infiltraban cada partido, me sacaban jeringas de líquido. Sentía como que me agarraban el tobillo con una tenaza y me lo retorcían. Solo no sentía dolor en los 90 minutos, porque lo único que me importaba era dejar todo en la cancha".

"Cuando veo que algunos se bajan por un dolor o molestia, no los entiendo. Nosotros ese Mundial lo jugamos todos rotos: yo además del tobillo, tenía los aductores casi destruidos, y no tenía uña del dedo gordo. Ruggeri tenía una pubalgia tremenda, Burru y el Checho estaban al límite, y sin embargo dimos todo", cerró.