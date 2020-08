Maradona convocó a Alberto Fernández para una campaña benéfica de Conmebol y la Cruz Roja

View this post on Instagram

Para seguir acompañando, junto a Cruz Roja, a quienes más sufren en esta pandemia, acepto el desafío de @AlejandroDominguezws, y redoblo la apuesta. Desafío a nuestro presidente @AlFerdezOK a sumarse a #JuntosPorSudamérica. Y acordate, #EstePartidoLoJugamosTodos ⚽❤️⛑️ . @CruzRojaArg @MatiasMorlaOK @Conmebol @AFA.Oficial