A Rojitas lo llamó Román: "Riquelme me pidió que me haga cargo de la Mutual de ex jugadores"

Rojitas

Angel Clemente Rojas, ídolo histórico de Boca, contó hoy que Juan Román Riquelme, en su cargo de vicepresidente segundo, le pidió que se hiciera cargo de la Mutual de ex jugadores "xeneizes" en la nueva etapa del club.

"Hace algunos días me llamo Román a mi casa. Charlamos de fútbol como siempre y quiere que me haga cargo de la Mutual de ex jugadores de Boca", señaló Rojitas en entrevista con Radio Late.

Rojitas y Riquelme mantienen un muy buena relación desde hace años, que se profundizó en los últimos tiempos, desde que Román es dirigente y vieron varios partidos juntos en uno de los palcos de la Bombonera.