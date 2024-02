Israel ordenó expropiar terrenos de oficinas de la ONU en Jerusalén Este

En una carta, el titular de la cartera de Vivienda le pidió a Quint que ponga fin "inmediatamente" a todos los acuerdos suscritos entre la ILA y la Unrwa a fin de desalojar a la agencia de todos los territorios arrendados al Estado, informó el diario The Times of Israel.

La medida afectaría así a las oficinas de la agencia de la ONU en Maalot Dafna y en Kafr Aqab, ubicadas en Jerusalén Este, anexada informalmente por Israel desde 1967 y que forma parte de los territorios palestinos en virtud del Derecho Internacional.

Goldknopf justificóp su decisión en que la Unrwa "actuó al servicio" de Hamas, el movimiento islamista que gobierna la Franja de Gaza, "e incluso participó en la brutal masacre del 7 de octubre". "Mi intención es poner un fin a esto y echarles de Israel", agregó.

Las autoridades israelíes redoblaron sus críticas a la Unrwa después de que se diera a conocer que el organismo investigaba a algunos de sus empleados por, supuestamente, haber colaborado con Hamas en los ataques lanzados a comienzos de octubre contra territorio israelí, detonante de la actual guerra.

Aquella ofensiva de la milicia palestina dejó un balance de casi 1.200 muertos y otros 240 rehenes, entre ellos una veintena de argentinos -10 de ellos liberados- y provocó una dura respuesta del Ejército de Israel, que lanzó una cruenta campaña militar en la Franja de Gaza que se cobra ya la vida de 28.300 personas.

Albanese, experta independiente nombrada por Naciones Unidas, criticó la semana pasada las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, que describió el asalto de Hamas en Israel como "la mayor masacre antisemita de nuestro siglo".

"No, Sr. @EmmanuelMacron. Las víctimas del 7/10 no fueron asesinadas por su judaísmo, sino como reacción a la opresión de Israel. Francia y la comunidad internacional no hicieron nada para impedirlo", escribió en X.

El canciller israelí, Israel Katz, y el ministro del Interior, Moshe Arbel, calificaron estos comentarios de "escandalosos", anunciaron que se le "prohibía la entrada en el Estado de Israel", y pidieron que fuera despedida "si la ONU quiere volver a ser un organismo competente".

Albanese reaccionó poco después en X. "La prohibición de Israel no es una novedad: ¡Israel prohíbe la entrada de TODOS los relatores especiales sobre los territorios palestinos desde 2008!".

"Esto no debe desviar la atención de las atrocidades de Israel en Gaza, que alcanzan un nuevo nivel de horror con los bombardeos contra gente en +zonas seguras+ de Rafah", añadió.

La relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos había declarado anteriormente que estaba "decepcionada por que algunas personas interpretaran (su) tuit como una +justificación+ de los crímenes de Hamás del 7 de octubre, (que ella ha) condenado enérgicamente en varias ocasiones".

"Rechazo todo tipo de racismo, incluido el antisemitismo, que es una amenaza mundial", escribió.

Los relatores especiales de la ONU son expertos voluntarios e independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que informan de los resultados de sus investigaciones.