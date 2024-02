Kool & The Gang y Village People se unen para animar una "Disco Party" en el Luna Park

Para Kool & The Gang, liderado por su bajista y fundador Robert "Kool" Bell, se tratará del regreso al mismo escenario en el que en marzo de 2022 se presentó con gran éxito.

Al igual que en aquella oportunidad, se espera que vuelva a interpretar clásicos como "Celebration", "Get Down On It" y "Ladies Night", indiscutible banda sonora de los años de reinado de la música disco.

"En Buenos Aires trataremos de solucionar sus problemas. Nos gustaría que algún día la gente pueda vivir finalmente junta. Somos militantes del amor y del entendimiento. Como sabemos, la música y el baile une a la gente, así que algún día ocurrirá", había expresado en una entrevista con Télam realizada antes de aquella presentación el único sobreviviente del grupo que creó la banda sonora ineludible de toda fiesta a la hora de convocar a la pista de baile.

Por su parte, Village People, llegará de la mano del histórico Victor Willis, histórico cantante principal desde su indumentaria de policía y autor de clásicos

como "YMCA", "Macho Man", "Go West" e "In The Navy".

La entradas para esta "Disco Party" estarán disponibles desde las 10 de este viernes 23 de febrero, a través de Ticketportal.