El dramático video del asesinato en vivo de un influencer mientras transmitía por TikTok

El asesinato de un influencer, en vivo por Tiktok

El Ministerio Público abrió una investigación por el asesinato del influencer Gabriel Jesús Sarmiento. El crimen se produjo en su vivienda en Maracay, precisamente en el estado de Aragua. Es la zona de donde surgió la banda narco criminal que el joven de 25 años criticaba en sus mensajes por TikTok. Los desconocidos irrumpieron en la residencia donde se encontraba Sarmiento, lo sorprendieron y lo asesinaron mientras efectuaba la transmisión en vivo. El hecho de que no interrumpiera la transmisión es lo que permite que la policía tenga el rostro y el cuerpo completo de los sicarios, para facilitar la búsqueda.

Al momento del ataque, Sarmiento denunciaba a bandas delictivas como el Tren de Aragua y el Tren del Llano, además de la connivencia con funcionarios policiales, presuntamente involucrados en actos de corrupción.

En ese último mensaje, El joven asesinado repitió una advertencia de sus transmisiones: "Estas prácticas se están realizando en contra de mi persona desde hace rato", denunció el influencer en relación de las amenazas que recibía. Esta vez, los sicarios pasaron a la acción.

la escena del crimen del tiktoker .jpg

El "live" de Gabriel Jesús Sarmiento y la connivencia con los criminales

Durante la transmisión, Sarmiento comentó que no había recibido respuesta alguna del fiscal superior del estado Aragua a las denuncias que formuló.

"Ha sido un incompetente, ya que a pesar de las solicitudes que he realizado, él no me ha dado ningún apoyo. Así que lo ligo directamente al Tren de Aragua", dijo.

Y añadió: "Yo lo único que quiero es una Aragua mejor para todos... Necesito que hagan pagar a los culpables que están aquí publicados (en su perfil de TikTok). Ellos andan libremente caminando por las calles, mientras yo estoy en la clandestinidad. Eso me parece absurdo", expresó el influencer para reflejar la constante sensación de temor de la población en Venezuela. El hecho causó conmoción entre sus seguidores, quienes presenciaron en tiempo real parte del incidente. La transmisión fue interrumpida bruscamente tras escucharse gritos y disparos.

Sarmiento era programador y analista de ciberseguridad. Pero por el momento, no se sabe nada de los sicarios. Solo está su imagen que, el joven Tiktoker logró tomar segundos antes de ser asesinado.

LÍDER DEL TREN DE ARAGUA.jpg Héctor Guerrero, el líder del "tren de Aragua", la banda criminal que operaba desde la cárcel de Tocorón, sospechado de ser los que decidieron asesinar al tiktoker de 25 años. (Foto: A24.com)

El Tren de Aragua, un poder paralelo en Venezuela

El Tren de Aragua es la estructura criminal que más creció en Venezuela y es el único grupo local que ha logrado afianzarse en el extranjero. Así, pasó de ser una banda carcelaria a convertirse en una amenaza transnacional,como los narcos colombianos o mexicanos. Desde la prisión de Tocorón, en Aragua, la banda supervisaba y se beneficiaba de células establecidas en al menos otros tres países suramericanos. En 2023, un duro enfrentamiento con la policía permitió al estado bolivariano recuperar esa prisión, pero los cabecillas del Tren de Aragua -"misteriosamente"- se fugaron antes de la llegada de la policía y ahora su base de operaciones está en el exterior.

Sarmiento, que denunciaba en sus envíos en vivo todos estos elementos de corrupción, crimen y connivencia, murió asesinado en su casa.