Colapinto no pudo en Hungría: una carrera para el olvido en la Fórmula 1

Pero el esfuerzo quedó nuevamente condicionado por lo que ocurrió en boxes. Minutos después de su destacada performance, una nueva parada fallida del equipo Alpine frustró sus chances de remontada. Apenas salió de los pits, Colapinto no disimuló su bronca y lo expresó por radio con un enérgico “Oh my God!”, reflejando el malestar por una maniobra que se repite con frecuencia: errores estratégicos y paradas lentas que lo dejan sin chances reales de progresar.