Mario Casas brilla en Netflix con el thriller español más visto y lidera el ranking de películas.

Déborah François, en el papel de Vane, ofrece una interpretación más contenida pero igualmente poderosa. Su personaje es víctima del control y el acecho de su pareja, en una espiral de violencia psicológica que se vuelve cada vez más asfixiante.

A diferencia de otros thrillers, El practicante se centra menos en la acción y más en el deterioro emocional de los personajes. No hay villanos de caricatura: lo que asusta es la verosimilitud del comportamiento de Ángel. Su obsesión no surge de un momento a otro, sino que va creciendo en pequeños gestos: controlar con quién habla Vane, seguirla en secreto, manipularla emocionalmente. La película no busca justificar al protagonista, pero sí mostrar su progresiva desconexión con la realidad.

La estética de la película refuerza la tensión emocional. La iluminación tenue, los planos cerrados y el uso del silencio como herramienta narrativa construyen un clima de encierro. No hay escapatoria, ni para Vane ni para el público.

El guion, también escrito por Carles Torras junto a David Desola y Hèctor Hernández Vicens, maneja con precisión los giros narrativos sin caer en excesos melodramáticos. Todo se siente posible, y eso es lo que realmente perturba.

El elenco de "El practicante" con Mario Casas

Mario Casas

Déborah François

Guillermo Pfening

María Rodríguez Soto

Celso Bugallo

Raúl Jiménez

Pol Monen

Alice Bocchi

Martín Bacigalupo

Dónde y por qué ver "El practicante"

A pesar de haber sido estrenada en 2020, El practicante sigue siendo una de las películas españolas más vistas en Netflix. Esto se debe a varios factores. Además, en una época en la que el contenido audiovisual tiende a buscar lo políticamente correcto, El practicante se atreve a mostrar la parte más oscura del ser humano sin filtros ni disculpas.

El contenido puede resultar muy perturbador para personas sensibles a temas como la manipulación, la violencia psicológica o la pérdida de autonomía física. Es una película que incomoda, que desafía al espectador y lo obliga a reflexionar.

Sin embargo, para quienes buscan un thriller psicológico bien ejecutado, con una actuación potente y un guion sólido, El practicante es una experiencia imperdible.

