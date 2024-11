Elecciones en EE.UU: Trump se impone en el recuento final y gana en los estados que definen la elección

Live Blog Post

21.45 hs - Donald Trump continúa a la cabeza por la contienda presidencial contra Kamala Harris

El ex presidente alcanzaba 5,957,908 de los votos (54.6%), contra 4,862,092 votos (44.5%) para Kamala Harris, según informó este martes por la noche The Associated Press. Estos números le darían hasta el momento 23 electores al candidato republicano, contra 3 para la vicepresidenta demócrata. Para ser electo presidente, alguno debe llegar a 270.

En tanto, Trump lideraba en los estados de Indiana, Kentucky, West Virginia, Ohio, Georgia, Florida y Carolina del Sur. Por su parte, Kamala Harris tenía ventaja en Vermonth, Virginia, Carolina del Norte y New Hampshire. Son los primeros estados que comenzaron a contar votos; sin embargo, en la zona centro y oeste de Estados Unidos aún continuaban votando por la diferencia horaria.