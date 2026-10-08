Nicolás Maduro podría enfrentar una condena mucho más grave: la nueva acusación en su contra

Entre los casos mencionados por los fiscales figura el de un militar venezolano detenido en 2013, quien habría sido sometido a golpes, descargas eléctricas y otras formas de violencia durante un interrogatorio. También se menciona el caso de un ciudadano estadounidense detenido en Venezuela en 2022, acusado de participar en un supuesto plan para asesinar a Maduro, quien habría sufrido golpes y descargas eléctricas.

Durante este proceso, Cilia Flores pidió permiso para dejar la prisión y tener un arresto domiciliario por estar enferma. El matrimonio Maduro, en la primera de las audiencias de este juicio, en el mes de marzo, se declararon inocentes. Nicolás Maduro agregó que los Estados Unidos no tenían jurisdicción para juzgarlo por ser un legítimo presidente de un país extranjero.

En la madrugada del 3 de enero de este año, terminó el poder de Nicolás Maduro en Venezuela. Junto a su mujer, fueron capturados y enviados a rendir cuentas ante un tribunal neoyorquino. (Foto: A24.com)

Maduro acusado de permitir torturas a estadounidenses en Venezuela

Si ya era grave el panorama judicial para el matrimonio Maduro en Nueva York, ahora lo es más todavía. Había una recompensa por 50 millones de dólares por él en su momento, acusado de pertenecer al cartel de "los soles", de narcotraficante y traficante de armas de guerra.

Esos fueron algunos de los argumentos por los que Donald Trump autorizó una misión especial de un cuerpo comando que viajó hasta Caracas y capturó a Nicolás y a Cilia mientras dormían en su residencia con la custodia de bolivarianos y cubanos. En la madrugada del 3 de enero de ese año, el dictador - y su esposa - fueron llevados hasta Nueva York para enfrentar un proceso judicial en su contra.

De nada valió que se definiera como el legítimo presidente de Venezuela o que su mujer pidiera ser enviada a una situación de arresto domiciliario por una enfermedad. Ambos esperan en una cárcel neoyorquina cada llamado de la justicia para otra audiencia en su contra. Sólo que esta vez fue más grave aún.

La "Boleíta", de la Dirección de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela. Acusan a Maduro de permitir torturas a estadounidenses en ese centro de detención. (Foto: A24.com)

Los estadounidenses detenidos en Venezuela

Entre los casos investigados aparece el de ciudadanos estadounidenses que permanecieron encarcelados en instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), uno de los organismos señalados por Estados Unidos por su participación en la represión.

La acusación sostiene que los métodos utilizados contra algunos detenidos incluyeron descargas eléctricas, golpes, privación de alimentos y agua y amenazas contra familiares. También se mencionan testimonios de estadounidenses liberados que describieron interrogatorios violentos y condiciones extremas de aislamiento.

Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados por fuerzas estadounidenses en Caracas el 3 de enero y trasladados a Nueva York. Desde entonces permanecen detenidos en Brooklyn y se declararon no culpables de los cargos originales.

El juicio está previsto para el 1 de junio de 2027. Las nuevas acusaciones constituyen imputaciones de la Fiscalía y deberán ser probadas durante el proceso judicial.

Mientras tanto, está por definirse la situación de Cilia Flores sobre su lugar de detención. Solicitó arresto domiciliario por problemas de salud y necesita un procedimiento cardíaco y propusieron que permanezca en una residencia de Nueva York bajo vigilancia privada las 24 horas. En cambio, la Fiscalía se opone y argumenta que representa un riesgo extremo de fuga y de intimidación de testigos.