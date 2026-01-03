Así fue el operativo de Estados Unidos para capturar y detener a Nicolás Maduro

El régimen venezolano denunció oficialmente que la presunta agresión afectó tanto a localidades civiles como militares en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

De acuerdo con fuentes consultadas por CBS News, Maduro fue capturado por una unidad de las fuerzas especiales y de élite del Ejército estadounidense de los Delta Force.

Embed

El episodio ocurre en medio de una escalada de tensiones entre Caracas y Washington, marcada por semanas de denuncias mutuas y advertencias sobre posibles operaciones militares en Venezuela.

En noviembre, Trump había alertado públicamente sobre la posibilidad de intervenciones contra el régimen chavista, al que acusó de liderar redes de narcotráfico, y en los últimos días se reportaron ataques con drones contra instalaciones portuarias venezolanas, según informes de prensa, aunque no confirmados oficialmente por Washington.

Hasta ahora, no hay detalles precisos sobre víctimas o daños materiales, y la situación mantiene en vilo a la región mientras se esperan mayores precisiones sobre los ataques y sus repercusiones políticas y humanitarias.