Cuba: Trump acusó a Raúl Castro por homicidios y usó la situación de Maduro como amenaza

granma responde a Trump Desde el órgano oficial de prensa del gobierno Cubano le respondieron con dureza al presidente Trump. (Foto Granma)

El nuevo paso en esta escalada de la Casa Blanca contra La Habana promueve una acusación contra Raúl Castro (el veterano líder de la revolución del 59 junto a su hermano Fidel) por el derribo de avionetas civiles en 1996, una medida que el gobierno cubano calificó como una “provocación extrema”. También por acciones directas e indirectas contra ciudadanos norteamericanos.

La respuesta del régimen cubano llegó de inmediato a través del organismo oficial del PC cubano, Granma.

Raúl Castro, tras los pasos de Nicolás Maduro, para Donald Trump

La imputación judicial contra Raúl Castro por parte de Estados Unidos profundizó la crisis entre Washington y La Habana y expuso hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Donald Trump para presionar al castrismo.

La Justicia estadounidense acusa al ex líder cubano, de 94 años, de haber ordenado en 1996 el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, en un ataque que dejó cuatro muertos. Hermano de Fidel, Raúl Castro tiene ya 94 años. Está en las sombras del poder que, formalmente, está en mans de Díaz Canel, presidente cubano.

La estrategia de Trump busca replicar el modelo aplicado contra Nicolás Maduro en Venezuela: aumentar la presión política, judicial y económica para forzar cambios internos. Incluso el despliegue del portaviones USS Nimitz en el Caribe alimentó las especulaciones sobre una escalada mayor.

Analistas advierten, sin embargo, que la ofensiva estadounidense podría agravar el deterioro humanitario en la isla y aumentar la dependencia cubana de Washington, sin garantizar una transición democrática real. Cuba, por el momento, tienen un solo aliado y es la propia torpeza del presidente de los Estados Unidos. Enfrascado en la guerra que inició con Irán en febrero de este año, sus esfuerzos están puestos en Medio Oriente. Sobre Cuba guarda una mirada de reojo. Por eso, le dijo a los periodistas en la Casa Blanca - tras la acusación criminal contra Raúl Castro - que por el momento, Trump no piensa escalar el conflicto. "Primero hay que terminar el caso Irán", dijo el mandatario a los hombres de prensa.

castro y maduro Raúl Castro, pude acabar como Nicolás Maduro, según Donald Trump. (Foto: A24.com)

La respuesta del gobierno Cubano

Granma es la histórica publicación de la revolución cubana. Órgano oficial del PC cubano y representante de la opinión del Gobierno. En su último número publicó un artículo con un titulo que no deja dudas: habla de la "canalla acusación contra el líder de la revolución".

Entre otras cosas dice: "El gobierno de los Estados Unidos carece de legitimidad y jurisdicción para llevar a cabo esta acción. Se trata de un acto despreciable e infame de provocación política, que descansa en la manipulación deshonesta del incidente que llevó al derribo sobre el espacio aéreo cubano, en febrero de 1996, de dos aeronaves operadas por la organización terrorista Hermanos al Rescate, radicada en Miami, cuya reiterada violación del espacio aéreo cubano con fines hostiles era de ostensible dominio público".

Y sigue en la defensa del veterano líder revolucionario: "Esta acusación espuria contra el Líder de la Revolución Cubana, se suma a los intentos desesperados de elementos anticubanos por construir una narrativa fraudulenta en el esfuerzo por justificar el castigo colectivo y despiadado contra el noble pueblo cubano".

Solo los problemas de Trump en Irán parecen darle un suplemento de oxígeno a Cuba ante los planes de la Casa Blanca.