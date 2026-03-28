El mensaje publicado por Maduro dos días después de la audiencia ante la Corte de Nueva York. 

El juez federal Alvin Hellerstein analizó el uso de fondos embargados y consultó a la defensa, encabezada por Barry J. Pollack, sobre la procedencia de esos recursos. Desde la fiscalía, el representante Kyle Wirshba sostuvo que el dinero debe permanecer congelado por razones de seguridad nacional.

Durante la audiencia, Hellerstein expresó dudas sobre esa restricción y señaló que Maduro “ya no es una amenaza para la seguridad nacional”, en referencia a su actual situación de detención. La declaración abrió la posibilidad de un eventual cambio en las condiciones del proceso, aunque la decisión final aún está pendiente.

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Pruebas sensibles y otros acusados

Otro de los puntos clave del debate fue el acceso a pruebas clasificadas presentadas por la DEA, consideradas fundamentales para sostener las acusaciones por narcoterrorismo, corrupción y presuntos vínculos con organizaciones criminales internacionales.

Mientras la defensa solicitó acceso completo a ese material, la fiscalía advirtió que su divulgación podría poner en riesgo a testigos protegidos.

La causa también incluye a otros dirigentes venezolanos, entre ellos Diosdado Cabello, el ex ministro Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Maduro Guerra y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, señalado como líder del Tren de Aragua.

Un proceso abierto y bajo atención internacional

La audiencia concluyó sin una resolución definitiva, dejando pendientes decisiones clave sobre el uso de fondos y el acceso a las pruebas. Tras la sesión, Maduro fue trasladado nuevamente a prisión bajo custodia en territorio estadounidense.