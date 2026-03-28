El mensaje publicado por Maduro dos días después de la audiencia ante la Corte de Nueva York
El ex mandatario venezolano se expresó en sus redes sociales. Se trata de sus primeras palabras desde su captura el pasado 3 de enero en Caracas.
El mensaje publicado por Maduro dos días después de la audiencia ante la Corte de Nueva York.
El ex presidente venezolano Nicolás Maduro reapareció públicamente este sábado junto a Cilia Florescon un mensaje difundido en redes sociales, dos días después de su audiencia ante la justicia de Estados Unidos en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo y corrupción.
En su primera declaración tras la captura, ambos hicieron un llamado a la “paz, la unión nacional y la reconciliación”, en medio de la fuerte atención internacional que generó el proceso judicial en su contra.
“Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas”, expresaron en un comunicado publicado en sus cuentas oficiales. Además, remarcaron la necesidad de sostener el diálogo y la convivencia en el actual contexto político.
El mensaje se conoció tras una audiencia realizada el jueves en la Corte de Nueva York, donde el caso avanzó en aspectos centrales vinculados al financiamiento de la defensa y el acceso a pruebas reservadas.
El juez federal Alvin Hellerstein analizó el uso de fondos embargados y consultó a la defensa, encabezada por Barry J. Pollack, sobre la procedencia de esos recursos. Desde la fiscalía, el representante Kyle Wirshba sostuvo que el dinero debe permanecer congelado por razones de seguridad nacional.
Durante la audiencia, Hellerstein expresó dudas sobre esa restricción y señaló que Maduro “ya no es una amenaza para la seguridad nacional”, en referencia a su actual situación de detención. La declaración abrió la posibilidad de un eventual cambio en las condiciones del proceso, aunque la decisión final aún está pendiente.
Pruebas sensibles y otros acusados
Otro de los puntos clave del debate fue el acceso a pruebas clasificadas presentadas por la DEA, consideradas fundamentales para sostener las acusaciones por narcoterrorismo, corrupción y presuntos vínculos con organizaciones criminales internacionales.
Mientras la defensa solicitó acceso completo a ese material, la fiscalía advirtió que su divulgación podría poner en riesgo a testigos protegidos.
La causa también incluye a otros dirigentes venezolanos, entre ellos Diosdado Cabello, el ex ministro Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Maduro Guerra y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, señalado como líder del Tren de Aragua.
Un proceso abierto y bajo atención internacional
La audiencia concluyó sin una resolución definitiva, dejando pendientes decisiones clave sobre el uso de fondos y el acceso a las pruebas. Tras la sesión, Maduro fue trasladado nuevamente a prisión bajo custodia en territorio estadounidense.