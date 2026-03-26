Nicolás Maduro tuvo la segunda audiencia del juicio por narcotráfico y conspiración armada. 

Maduro enfrenta acusaciones por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra, en una causa iniciada en 2020 y que podría derivar en un juicio de alto impacto político y judicial.

fotografia-un-dibujo-realizado-la-artista-jane-rosenberg-donde-aparece-el-presidente-venezuela-nicolas-maduro-c-junto-su-esposa-cilia-flores-d Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores (d).

Durante la audiencia, su defensa insistió en pedir la nulidad del proceso por cuestiones procesales y financieras, mientras la fiscalía sostiene que el acusado puede costear su defensa con fondos propios y rechaza que se levanten restricciones.

El juez, por ahora, no tomó una decisión definitiva sobre estos planteos, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas audiencias antes de avanzar hacia el juicio.m

Detenido en Nueva York tras una operación militar

Maduro y Flores permanecen detenidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn desde su captura el 3 de enero en Caracas, en un operativo militar estadounidense que generó fuerte repercusión internacional.

Desde entonces, ambos se declararon “no culpables” y el ex mandatario llegó a definirse como “prisionero de guerra” en su primera presentación ante la Justicia.

Cómo es la vida en prisión

Según trascendió, el exmandatario permanece bajo estrictas condiciones de detención, con acceso limitado a comunicaciones y contacto reducido con su entorno. Solo puede hablar por teléfono con familiares y abogados durante períodos breves, mientras pasa gran parte del tiempo leyendo.

CY3ARYGVLBFZLGTTCRN4HSDITU Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, y sus abogados defensores Mark Donnelly y Barry en la corte de New York, (Estados Unidos)

Un caso con impacto político internacional

El proceso judicial se da en medio de un fuerte reordenamiento político en Venezuela, donde Delcy Rodríguez asumió la conducción interina tras la caída de Maduro, impulsando reformas y un acercamiento con Washington.

En paralelo, Estados Unidos restableció relaciones diplomáticas con Caracas después de años de tensión, en un contexto que vuelve aún más sensible el desenlace judicial.

El caso, que combina elementos judiciales, geopolíticos y económicos, sigue abierto y sin una definición inmediata, mientras el tribunal deberá resolver si avanza hacia el juicio o acepta los planteos de la defensa.