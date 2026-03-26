Nicolás Maduro tuvo la segunda audiencia del juicio por narcotráfico y conspiración armada
El ex presidente venezolano escuchó los cargos mientras su abogado exigió la anulación del proceso. El ex mandatario, de 63 años, se presentó junto a su esposa, Cilia Flores.
Nicolás Maduro tuvo la segunda audiencia del juicio por narcotráfico y conspiración armada.
El ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a comparecer ante la Justicia de Nueva York en una audiencia clave por los cargos de narcotráfico y conspiración armada que enfrenta en Estados Unidos. Hay expectativa por el desarrollo del proceso porque es un caso que podría tener impacto internacional.
El ex mandatario, de 63 años, se presentó junto a su esposa, Cilia Flores, ambos con uniforme carcelario y auriculares para seguir la traducción en la sala. La audiencia forma parte de un proceso judicial complejo en el que la defensa insiste en que el caso debe ser desestimado por presuntas irregularidades.
El juez federal Alvin Hellerstein, a cargo del expediente, sostuvo que no considera a Maduro una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos en su actual condición de detenido, un punto que podría influir en el alcance de las sanciones y en el acceso a fondos para su defensa.
La discusión sobre el financiamiento es uno de los ejes centrales del caso: los abogados del exmandatario argumentan que las sanciones estadounidenses bloquean el uso de recursos venezolanos para pagar honorarios, lo que, según sostienen, vulnera su derecho constitucional a elegir representación legal.
Maduro enfrenta acusaciones por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra, en una causa iniciada en 2020 y que podría derivar en un juicio de alto impacto político y judicial.
Durante la audiencia, su defensa insistió en pedir la nulidad del procesopor cuestiones procesales y financieras, mientras la fiscalía sostiene que el acusado puede costear su defensa con fondos propios y rechaza que se levanten restricciones.
El juez, por ahora, no tomó una decisión definitiva sobre estos planteos, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas audiencias antes de avanzar hacia el juicio.m
Detenido en Nueva York tras una operación militar
Maduro y Flores permanecen detenidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn desde su captura el 3 de enero en Caracas, en un operativo militar estadounidense que generó fuerte repercusión internacional.
Desde entonces, ambos se declararon “no culpables” y el ex mandatario llegó a definirse como “prisionero de guerra” en su primera presentación ante la Justicia.
Cómo es la vida en prisión
Según trascendió, el exmandatario permanece bajo estrictas condiciones de detención, con acceso limitado a comunicaciones y contacto reducido con su entorno. Solo puede hablar por teléfono con familiares y abogados durante períodos breves, mientras pasa gran parte del tiempo leyendo.
Un caso con impacto político internacional
El proceso judicial se da en medio de un fuerte reordenamiento político en Venezuela, donde Delcy Rodríguez asumió la conducción interina tras la caída de Maduro, impulsando reformas y un acercamiento con Washington.
En paralelo, Estados Unidos restableció relaciones diplomáticas con Caracas después de años de tensión, en un contexto que vuelve aún más sensible el desenlace judicial.
El caso, que combina elementos judiciales, geopolíticos y económicos, sigue abierto y sin una definición inmediata, mientras el tribunal deberá resolver si avanza hacia el juicio o acepta los planteos de la defensa.