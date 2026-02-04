La Justicia argentina pidió a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro

A un mes de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y su traslado a Estados Unidos, la Justicia argentina realizó este miércoles un pedido formal de extradición con el objetivo de que sea juzgado por presuntos crímenes de lesa humanidad.
El juez federal Sebastián Ramos, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, firmó la resolución en el marco de la causa CFP 2001/2023, que investiga presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno del sucesor de Hugo Chávez.
La decisión se da en cumplimiento de un mandato previo de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que el 23 de septiembre de 2024 había dispuesto la detención y citación a declaración indagatoria de Maduro, resolución que fue ratificada el 15 de enero de 2026. Este antecedente dejó firme la obligación de que el exmandatario comparezca ante la justicia argentina, ahora buscada a través de la vía diplomática.
El pedido de extradición se fundamenta en el Tratado de Extradición firmado entre Argentina y Estados Unidos en 1997.
Para agilizar el trámite, el juez Ramos ordenó la “urgente traducción” de los documentos que acompañan el exhorto internacional, y que todo el procedimiento se canalice mediante la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Asimismo, se dispuso notificar la resolución al Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina y a las querellas que impulsan la causa.
En Argentina, la causa se tramita bajo el principio de justicia universal, que permite investigar delitos de lesa humanidad cometidos fuera del país, aun cuando no haya procesos judiciales en el lugar donde ocurrieron.
Además de Maduro, otros funcionarios del régimen venezolano, como el ministro del Interior Diosdado Cabello, están acusados de organizar un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos en Venezuela. Según el expediente, uno de los imputados, Justo José Noguera Pietri, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, “presentó un abogado en la causa judicial para tener acceso al expediente, lo que fue negado”. Paralelamente, la Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación por los mismos hechos.
El pedido de extradición fue promovido por el fiscal federal Carlos Stornelli y los querellantes de la causa. Aunque la concreción del trámite depende de la cooperación de Estados Unidos, donde Maduro permanece detenido desde principios de enero tras ser capturado por una operación vinculada a acusaciones de narcoterrorismo.