La Justicia argentina pidió a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro

maduro-extradicion

Para agilizar el trámite, el juez Ramos ordenó la “urgente traducción” de los documentos que acompañan el exhorto internacional, y que todo el procedimiento se canalice mediante la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, se dispuso notificar la resolución al Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina y a las querellas que impulsan la causa.

En Argentina, la causa se tramita bajo el principio de justicia universal, que permite investigar delitos de lesa humanidad cometidos fuera del país, aun cuando no haya procesos judiciales en el lugar donde ocurrieron.

Además de Maduro, otros funcionarios del régimen venezolano, como el ministro del Interior Diosdado Cabello, están acusados de organizar un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos en Venezuela. Según el expediente, uno de los imputados, Justo José Noguera Pietri, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, “presentó un abogado en la causa judicial para tener acceso al expediente, lo que fue negado”. Paralelamente, la Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación por los mismos hechos.

El pedido de extradición fue promovido por el fiscal federal Carlos Stornelli y los querellantes de la causa. Aunque la concreción del trámite depende de la cooperación de Estados Unidos, donde Maduro permanece detenido desde principios de enero tras ser capturado por una operación vinculada a acusaciones de narcoterrorismo.