Nacional de Paraguay goleó a Aucas y clasificó la Fase 2 de la Copa Libertadores

En el conjunto local, subcampeón del certamen en 2014, fueron titulares los defensores argentinos Brian Blasi (ex Unión de Santa Fe) y Sergio Ojeda (ex Patronato de Paraná); el volante Juan Fernando Alfaro (ex Racing de Córdoba) y el delantero Ignacio Bailone (ex Instituto de Córdoba).

Además, fueron convocados el mediocampista Facundo Velazco (ex Juventud Antoniana de Salta) y el atacante Nazareno Bazán (ex Vélez Sarsfield), pero no ingresaron.

Por su parte, en la visita jugaron el arquero Federico Lanzillota (ex Argentinos Juniors), los defensores Juan Cruz González (ex Chacarita Juniors) y Patricio Pizarro (ex Huracán), y el mediocampista Mario Sanabria (ex Quilmes).

De esta manera, finalizó la etapa inicial del torneo continental, y quedó programado el cuadro de la Fase 2 con los siguientes cruces, que incluirá el debut de Godoy Cruz como el primer equipo argentino:

Águilas Doradas Rionegro (Colombia)-Bragantino (Brasil).

Nacional (Paraguay)-Atlético Nacional (Colombia).

Always Ready (Bolivia)-Sporting Cristal (Perú).

Godoy Cruz-Colo Colo (Chile).

Sportivo Trinidense (Paraguay)-El Nacional (Ecuador).

Puerto Cabello (Venezuela)-Nacional (Uruguay).

Portuguesa (Venezuela)-Palestino (Chile).

Aurora (Bolivia)-Botafogo (Brasil).