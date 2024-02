"No hay que ver la cultura sólo como entretenimiento", dijo Ivonne Guzmán

"No se puede reducir la cultura al hecho mercantil de quien puede comprar una entrada o no", completó, en el mismo sentido, Damián Chavarría, el trombón de la orquesta.

"Lo que no hay dudas es que en este país la gente la cultura sí le importa. De no ser así no sería posible la cantidad de fiestas populares que existen a lo largo de todo el país", agregó.

Ivonne Guzmán subrayó la necesidad de defender las políticas públicas culturales. "Nosotros podemos decir que tenemos cierta espalda para afrontar la situación, pero muchísimos artistas necesitan de apoyo y eso es indispensable que siga existiendo", remarcó.

Sobre la irrupción de La Delio Valdez en la Fiesta Nacional de la Confluencia, ante un público de 250 mil personas, Ivonne Guzmán expresó: "Tenemos orgullo y agradecimiento, pero también decimos que estamos listos para ocupar ese lugar".