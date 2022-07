Boca es una hoguera: el lapidario mensaje del hermano de Darío Benedetto dedicado a Juan Román Riquelme

El dardo del hermano de Darío Benedetto contra Riquelme

Lucas Benedetto comentó un posteo del cronista Tato Aguilera en Instagram: "El Romance se terminó hace muchos años, pero no todos se dieron cuenta. Aguante Boca".

El comentario rápidamente se viralizó en las redes sociales e indignó a los hinchas de Boca, que no pueden creer estar viviendo esta situación, difícil de imaginar semanas atrás ya que el equipo parecía tener un rumbo definido.

Carlos Izquierdoz hizo un fuerte descargo en medio del escándalo en Boca

"En 15 años que juego al fútbol, jamás tuve un problema con alguien (salvo Mineiro)", expresó el Cali, recordando los graves incidentes en el Mineirao en la edición del año pasado del certmaen continental. Y, a través de sus redes sociales, añadió: "No crean todo lo que se dice".

Por otra parte, el defensor se refirió a su contrato (firmó una mejora en su sueldo), que finaliza a fin de año: "Si acepté quedarme hasta diciembre fue sólamente porque quería ganar la Copa y lo mismo corre para mis compañeros".

"Una pena que no se dio pero no me quiero ir y que piensen cosas que no son", sentenció Izquierdoz, en medio del clima tenso que se vive en Boca.