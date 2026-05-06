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La fuerte confesión del nene desaparecido en Corrientes tras ser hallado junto a su padre

El chico N. apareció tras más de un día de intensa búsqueda y su relato sobre lo que vivió durante la huida impactó incluso a su propia familia. El padre quedó detenido.

La fuerte confesión del nene desaparecido en Corrientes tras ser hallado junto a su padre. 

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La desaparición había generado una fuerte conmoción en toda la provincia y movilizó a fuerzas de seguridad, familiares y vecinos, que participaron de rastrillajes en distintas localidades.

El operativo terminó en el paraje El Duraznillo, a unos 40 kilómetros de Goya, donde efectivos policiales encontraron al hombre y al menor.

El impactante relato del nene N. tras ser encontrado

Luego del hallazgo, el abuelo del chico contó detalles de lo que el menor relató sobre las horas que pasó junto a su padre durante la fuga. Según explicó, el nene reveló que pasaron la noche a la intemperie y durmieron sobre el pasto, en medio de una situación extrema.

Pero hubo un dato que generó todavía más impacto: el chico aseguró que tuvieron que cruzar un arroyo nadando y que su padre “casi se ahoga”.

Padre detenido nene Corrientes
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La fuerte confesión del nene desaparecido en Corrientes tras ser hallado junto a su padre.

Cómo está el menor después de la búsqueda

El abuelo también llevó tranquilidad sobre el estado de salud del nene. Contó que fue sometido a distintos controles médicos y que, de acuerdo con las primeras evaluaciones, se encuentra en buenas condiciones físicas.

“Está perfecto”, afirmó, aunque reconoció que el menor se mostró nervioso por la cantidad de personas y el movimiento que encontró al momento del rescate.

Los médicos continuaban realizándole estudios para descartar cualquier complicación tras las horas que pasó expuesto al frío y a la intemperie.

El episodio que desató la desaparición

Todo comenzó el pasado domingo por la noche. Según la investigación, Santos Regis había salido a pescar junto a su hijo, pero la situación cambió cuando se enteró de que su expareja estaba reunida con amigos.

De acuerdo con la causa, el hombre llegó armado al lugar y comenzó a disparar. Después escapó en una camioneta junto al nene y desde entonces no se supo nada de ambos.

La investigación dio un giro cuando fue detenido el abogado del acusado, José Codazzi, sospechado de haber colaborado en la fuga.

El letrado confesó haber trasladado al hombre y al menor hacia una zona cercana a la Ruta Nacional 12, dato que resultó clave para orientar los rastrillajes.

Mientras el padre permanece detenido, la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió durante las horas en las que estuvo prófugo junto al menor.

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