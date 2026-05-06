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El crucero del horror: el dramático destino que tendrán los pasajeros apenas toquen tierra

Confirman aislamiento y cuarentena por hantavirus: qué pasará con los pasajeros del crucero que hace temblar al mundo ante una nueva pandemia. Enterate.

El crucero del horror: el dramático destino que tendrán los pasajeros apenas toquen tierra

La alarma sanitaria mundial crece minuto a minuto tras conocerse el dramático operativo internacional desplegado por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, una embarcación que ya dejó al menos tres muertos, varios contagios confirmados y una preocupación global por el riesgo de expansión.

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Mientras crecen las comparaciones con antiguas crisis sanitarias internacionales, las autoridades europeas activaron protocolos de emergencia para controlar el desembarco, aislamiento, cuarentena y repatriación de decenas de pasajeros potencialmente expuestos al virus.

El barco, que había partido desde Ushuaia, quedó en el centro de una pesadilla epidemiológica luego de que se confirmara un brote de hantavirus de cepa Andes, considerada especialmente alarmante por ser la única con antecedentes documentados de transmisión entre humanos.

Hasta el momento, ocho casos fueron vinculados al brote, incluyendo tres fallecidos, tres pacientes trasladados de urgencia a Países Bajos, un caso en Sudáfrica y otro detectado en Zúrich. El resto de los pasajeros, actualmente asintomáticos, desembarcará bajo estrictos controles sanitarios en Tenerife, donde comenzará un masivo operativo de evaluación médica, cuarentena y repatriación coordinado por España, la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud.

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Los 14 pasajeros españoles serán trasladados en avión militar hacia Madrid y permanecerán aislados en el Hospital Militar Gómez Ulla, centro equipado con unidades de alto nivel para enfermedades infecciosas. Los pasajeros extranjeros serán derivados a sus respectivos países bajo mecanismos especiales de protección sanitaria internacional.

La magnitud del brote obligó a la intervención directa de la OMS, mientras gobiernos europeos, autoridades sanitarias y fuerzas de seguridad coordinan una respuesta de máxima tensión para evitar nuevos contagios.

Aunque las autoridades insisten en que la situación está “controlada”, el temor social crece debido al historial letal del hantavirus y a la posibilidad de transmisión interpersonal.

Por ahora, los expertos no hablan oficialmente de pandemia, pero sí de una emergencia epidemiológica seria que exige vigilancia extrema, rastreo de contactos y aislamiento riguroso.

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