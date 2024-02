Paco de Lucía: "Casi siempre toco mal"

"Yo me subo al escenario para disfrutar. A veces pasa que sientes que los pies se te van del suelo y empiezas a volar y sientes que te sabes toda la música del mundo y es una sensación preciosa. Es una droga natural y, cuando eso pasa, simplemente sientes que no perteneces a este mundo", pero no pasa todos los días", confesó en una entrevista televisiva con Fernando Bravo y Néstor Ibarra.