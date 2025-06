Antonio busca su CAMIONETA F100 DE 43 AÑOS que fue ROBADA en RAMOS MEJÍA

camioneta-f100-antonio.png Para ayudar a Antonio: 15 6856 5570

“Es una chata vieja, no les sirve para nada, y a mí me arruinan la vida”, dijo entre lágrimas. Desde ese día, no pudo volver a trabajar. La camioneta era su único medio de transporte y carga para hacer albañilería y pintura junto a su hijo Javier, de 32 años.