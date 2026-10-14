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Caso Loan: detuvieron por falso testimonio al ex chofer de un senador correntino

Agustín Ybarra, actual funcionario municipal y ex conductor del legislador Diego Pellegrini, quedó apresado por orden del Tribunal Oral Federal de Corrientes. Los jueces cuestionaron sus respuestas durante su declaración.

Detuvieron por falso testimonio al ex chofer de un senador correntino. (Foto: archivo)
Detuvieron por falso testimonio al ex chofer de un senador correntino. (Foto: archivo)

Un nuevo episodio judicial se produjo en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en Corrientes. Agustín Ybarra, ex chofer del senador provincial Diego Pellegrini, quedó detenido este jueves acusado de falso testimonio luego de declarar ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes.

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Ybarra, quien actualmente se desempeña como secretario de Obras Públicas del municipio de Concepción, había participado del traslado de Laudelina Peña, tía del menor y una de las acusadas en la causa, hacia una fiscalía de la capital correntina. Durante su declaración, los magistrados advirtieron contradicciones, respuestas evasivas y reiteradas dificultades para recordar circunstancias relevantes de aquel procedimiento.

Al disponer su detención, los jueces consideraron que el testigo se había mostrado "manifiestamente reticente" y calificaron su declaración como "elusiva, inconsistente y esquiva". Además, señalaron que, pese a los pedidos para que intentara recordar los acontecimientos, el funcionario mantuvo la misma actitud durante el interrogatorio.

La declaración de Ybarra estaba vinculada con uno de los episodios más relevantes de la investigación por la desaparición de Loan, ocurrido durante la madrugada del 29 de junio de 2024. En aquella oportunidad, el ex chofer participó del operativo para trasladar a Laudelina Peña, de 45 años, y a su hija Macarena hasta una fiscalía de la ciudad de Corrientes.

Detuvieron por falso testimonio al ex chofer de un senador correntino tras declarar en el juicio. (Foto: archivo)

Detuvieron por falso testimonio al ex chofer de un senador correntino tras declarar en el juicio. (Foto: archivo)

Allí, la tía del niño sostuvo que Loan había sido atropellado a la salida de El Algarrobal por una camioneta en la que circulaban María Victoria Caillava y el ex capitán de navío Carlos Guido Pérez, ambos imputados en la causa. Ybarra había acompañado al abogado Fernández Codazzí en un Volkswagen Passat desde la localidad de Esquina hasta la vivienda de Laudelina.

Posteriormente, continuó el recorrido hacia la capital provincial en la camioneta del letrado, sin embargo, cuando los magistrados intentaron reconstruir los detalles de esos desplazamientos, el testigo respondió con frases breves y aseguró no recordar distintas circunstancias del viaje.

La situación llevó al juez Eduardo Belforte a advertirle que ocultar información relevante durante una declaración judicial también podía constituir el delito de falso testimonio. Pese a esa advertencia, el ex chofer mantuvo sus respuestas, lo que finalmente motivó la decisión del tribunal de ordenar su detención.

Los imputados por la desaparición de Loan Peña. (Foto: archivo)

Los imputados por la desaparición de Loan Peña. (Foto: archivo)

La relación con el senador correntino y el traslado de Laudelina Peña

Otro de los puntos que despertó el interés de los investigadores fue el vínculo de Ybarra con Diego Pellegrini, senador correntino cercano al ex gobernador Gustavo Valdés, y su participación en el traslado de una de las principales acusadas.

Durante el interrogatorio, el funcionario municipal aseguró que ni Pellegrini ni el abogado Codazzí le habían informado que la mujer a la que acompañaban tenía un papel central en la investigación por la desaparición del niño.

Esa explicación fue parte de las respuestas que el tribunal buscó profundizar para esclarecer cómo se organizó el viaje y qué conocimiento tenían sus participantes sobre la situación judicial de Laudelina. La detención por falso testimonio abrió así un nuevo capítulo en la investigación, mientras la Justicia continuaba con las declaraciones destinadas a reconstruir lo ocurrido después de la desaparición de Loan.

En pocas palabras

  • Falso testimonio: Detuvieron al ex chofer de un senador correntino tras declarar en el caso Loan.
  • Contradicciones: Jueces cuestionaron sus respuestas evasivas y esquivas durante el interrogatorio.
  • Conexión judicial: El funcionario trasladó a la tía del menor, una de las acusadas en la causa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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