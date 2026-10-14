Caso Loan: detuvieron por falso testimonio al ex chofer de un senador correntino

Detuvieron por falso testimonio al ex chofer de un senador correntino tras declarar en el juicio. (Foto: archivo)

Allí, la tía del niño sostuvo que Loan había sido atropellado a la salida de El Algarrobal por una camioneta en la que circulaban María Victoria Caillava y el ex capitán de navío Carlos Guido Pérez, ambos imputados en la causa. Ybarra había acompañado al abogado Fernández Codazzí en un Volkswagen Passat desde la localidad de Esquina hasta la vivienda de Laudelina.

Posteriormente, continuó el recorrido hacia la capital provincial en la camioneta del letrado, sin embargo, cuando los magistrados intentaron reconstruir los detalles de esos desplazamientos, el testigo respondió con frases breves y aseguró no recordar distintas circunstancias del viaje.

La situación llevó al juez Eduardo Belforte a advertirle que ocultar información relevante durante una declaración judicial también podía constituir el delito de falso testimonio. Pese a esa advertencia, el ex chofer mantuvo sus respuestas, lo que finalmente motivó la decisión del tribunal de ordenar su detención.

Los imputados por la desaparición de Loan Peña. (Foto: archivo)

La relación con el senador correntino y el traslado de Laudelina Peña

Otro de los puntos que despertó el interés de los investigadores fue el vínculo de Ybarra con Diego Pellegrini, senador correntino cercano al ex gobernador Gustavo Valdés, y su participación en el traslado de una de las principales acusadas.

Durante el interrogatorio, el funcionario municipal aseguró que ni Pellegrini ni el abogado Codazzí le habían informado que la mujer a la que acompañaban tenía un papel central en la investigación por la desaparición del niño.

Esa explicación fue parte de las respuestas que el tribunal buscó profundizar para esclarecer cómo se organizó el viaje y qué conocimiento tenían sus participantes sobre la situación judicial de Laudelina. La detención por falso testimonio abrió así un nuevo capítulo en la investigación, mientras la Justicia continuaba con las declaraciones destinadas a reconstruir lo ocurrido después de la desaparición de Loan.