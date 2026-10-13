"Lo noté preocupado, me dijo que se perdió la criatura": la declaración clave de un vecino en el caso Loan

El testigo reveló cómo encontró a Antonio Benítez. (Foto: archivo)

Poco después, Robledo se encontró con José Peña, el padre de Loan, y comenzó a participar de los primeros rastrillajes que realizaron los vecinos de la zona. "Salimos con mi viejo a caballo y buscamos en los lugares donde creímos que podía estar el niño. No pudimos encontrar ningún rastro", recordó ante los jueces.

El testimonio permitió reconstruir cómo se desarrollaron las primeras horas de búsqueda y qué información circulaba entre los habitantes del lugar cuando todavía se desconocía qué había ocurrido con el menor.

El relato de otra vecina sobre la reacción del padre de Loan

En la misma jornada también declaró Agustina Chamorro, otra vecina de la zona donde desapareció el niño. La mujer coincidió con parte de los testimonios anteriores y recordó el estado emocional en el que se encontraba José Peña mientras intentaba encontrar a su hijo.

Según explicó, el padre de Loan estaba "muy angustiado" durante las primeras horas de búsqueda. Chamorro también señaló que los efectivos policiales le solicitaron autorización para ingresar al campo de su abuelo, con el objetivo de ampliar los rastrillajes.

La declaración aportó nuevos detalles sobre las tareas que se realizaron en los terrenos cercanos a la vivienda de Catalina y la participación de los vecinos en los operativos iniciales.

La familia de Loan en el juicio en Corrientes. (Foto: archivo)

El abuelo de Lucio Dupuy declarará en el juicio por el caso Loan

Las audiencias se retomaron este martes con la declaración de seis testigos, mientras el tribunal continúa analizando las circunstancias que rodearon la desaparición de Loan.

Una de las próximas intervenciones será la de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado en La Pampa por su madre y la pareja de ella. Su declaración está prevista para este jueves y se realizará mediante videoconferencia.

El testimonio estará relacionado con las diez personas procesadas en una causa paralela que afirmaron pertenecer a la Fundación Dupuy, organización vinculada con la familia del niño asesinado.

Según la información incorporada a la investigación, esas personas llegaron a Corrientes por su propia cuenta y no contaban con la autorización ni el respaldo de la organización, pese a haberse presentado como integrantes de ella. La declaración de Dupuy buscará esclarecer esa situación y aportar información sobre el vínculo de los investigados con la fundación.

Loan Danilo Peña continúa desaparecido. (Foto: archivo)

Cómo continuará el juicio por la desaparición de Loan

El Tribunal Oral Federal de Corrientes continuará con la recepción de testimonios para reconstruir lo ocurrido antes y después de la desaparición del menor. De acuerdo con fuentes judiciales, esta será la última semana en la que se realizarán tres audiencias, ya que posteriormente el cronograma se reducirá a dos jornadas semanales.

La nueva modalidad se mantendría, al menos, hasta el próximo 1 de diciembre. Mientras tanto, las declaraciones de los vecinos y de las personas que participaron de los primeros rastrillajes siguen siendo parte de la reconstrucción judicial de lo sucedido el 13 de junio de 2024.

Loan Danilo Peña continúa desaparecido, y la investigación busca determinar qué ocurrió con el niño después de que fuera visto por última vez en la zona rural de 9 de Julio, Corrientes.