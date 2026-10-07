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Caso Loan: Caillava se quebró en pleno juicio y contó su versión sobre la desaparición

La exfuncionaria municipal de 9 de Julio declaró por primera vez ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Es una de las siete acusadas por la presunta sustracción y ocultamiento del niño, desaparecido el 13 de junio de 2024.

Caso Loan: qué deberá explicar María Victoria Caillava al declarar ante el tribunal

Caso Loan: qué deberá explicar María Victoria Caillava al declarar ante el tribunal

María Victoria Caillava comenzó a declarar este miércoles ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. Durante su testimonio, la exfuncionaria municipal negó haber trasladado al niño en la camioneta que utilizaba junto a su esposo, Carlos Guido Pérez, y se quebró mientras respondía ante los jueces.

Leé también "Pedí siete veces la detención de Laudelina": la fuerte declaración del comisario Maciel en el caso Loan
La fuerte declaración del comisario Maciel en el caso Loan. (Foto: gentileza Corrientes hoy)

Se trata de la primera vez que Caillava presta declaración desde el comienzo del debate. La mujer es una de las siete acusadas por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan, quien desapareció el 13 de junio de 2024 después de participar de un almuerzo familiar en la localidad correntina de 9 de Julio.

Su declaración comenzó a las 8 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde funciona el Tribunal Oral Federal. Caillava es la cuarta imputada de la causa principal que decide declarar, después de Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez y Walter Maciel.

La camioneta que quedó bajo análisis durante la investigación

Uno de los principales puntos vinculados con Caillava está relacionado con la Ford Ranger blanca que utilizaba junto a Carlos Pérez. El vehículo fue analizado durante la investigación y volvió a quedar en el centro del debate durante las audiencias.

Un perito explicó que durante una prueba con luminol se había registrado una reacción en la parte delantera de la camioneta. Sin embargo, también aclaró que, durante el procedimiento, le habían indicado que esa reacción podía corresponder a restos de insectos.

La exfuncionaria negó haber utilizado ese vehículo para trasladar a Loan. La cuestión forma parte de los elementos que deberá analizar el tribunal junto con el resto de las pruebas incorporadas al juicio.

Caso Loan: confirmaron ADN positivo masculino en la camioneta de Caillava y Pérez. (Foto: captura)

Caso Loan: confirmaron ADN positivo masculino en la camioneta de Caillava y Pérez. (Foto: captura)

Otro de los ejes de su declaración son los movimientos que realizó junto a Pérez después del almuerzo en la casa de Catalina Peña, la abuela de Loan.

La pareja se retiró del lugar mientras continuaba la búsqueda del niño y posteriormente viajó hacia la ciudad de Corrientes. Ese traslado quedó registrado como uno de los movimientos analizados durante la investigación.

Caillava también deberá referirse a su estado de salud durante esas horas. Su defensa había anticipado que la mujer explicaría el cuadro de tos que había mencionado y la consulta médica que realizó en Corrientes al día siguiente de la desaparición.

Durante las audiencias anteriores, distintos testimonios habían puesto en discusión tanto ese supuesto cuadro como las circunstancias de la atención médica.

Las pruebas y testimonios que quedaron bajo discusión

La declaración de Caillava se produce después de varias jornadas en las que distintos testigos aportaron información sobre sus movimientos y los de Pérez.

Uno de los elementos incorporados al debate fueron las pericias de odorología realizadas sobre vehículos pertenecientes al matrimonio. El especialista Mario Rolando Rosillo había declarado que perros entrenados detectaron correspondencia con el olor de Loan en los asientos traseros de una Ford Ranger y de un Ford Ka.

El perito aclaró que ese procedimiento permite establecer una correspondencia de olor, pero no determinar cómo llegó ese rastro hasta los vehículos. La defensa, además, cuestionó las condiciones en las que quedaron los automóviles luego de ser secuestrados.

Durante el juicio, Laudelina Peña y Walter Maciel también mencionaron a Caillava y dieron sus propias versiones sobre lo ocurrido alrededor de la desaparición de Loan.

El viaje a Corrientes y los cuestionamientos sobre su salud

El traslado que Caillava realizó junto a Pérez al día siguiente de la desaparición también quedó incorporado entre los puntos que deberá explicar.

Según lo expuesto durante el juicio, inicialmente había señalado que debía viajar a Corrientes para realizarse estudios vinculados con una posible enfermedad oncológica. Sin embargo, la enfermera Alicia Axon declaró que Caillava le había comentado que tenía previsto consultar con un urólogo por un problema de incontinencia.

Una médica que atendió a la exfuncionaria en Corrientes también declaró sobre esa consulta.

A esto se sumó el testimonio de una joven que aseguró haber visto a una persona lavando la camioneta de la pareja durante la tarde del 13 de junio, un dato que también quedó incorporado a la investigación.

Cómo continúa el juicio por la desaparición de Loan

Además de la declaración de Caillava, este miércoles están previstos los testimonios de tres integrantes de la Policía Federal que participaron de la investigación: José María Rodríguez, Lisandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Culshaw. Fueron convocados como testigos por el fiscal federal Carlos Schaefer.

Para este jueves está prevista la declaración de Jorge Luciano Bertón, hijo de Caillava. No está imputado en la causa y participó de las tareas de búsqueda de Loan.

Mientras avanza el debate oral, la querella solicitó además que sean drenadas las lagunas 1 y 4 de 9 de Julio, dos sectores que ya habían sido rastrillados durante la investigación sin resultados relevantes.

Loan tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024, luego de un almuerzo familiar en la casa de su abuela. Desde entonces, su paradero continúa sin ser esclarecido y el juicio busca determinar qué ocurrió con el niño y cuál fue la responsabilidad de cada una de las personas acusadas.

En pocas palabras

  • María Victoria Caillava: Declarará ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes por la desaparición de Loan Danilo Peña.
  • Pericias y testimonios: Se analizarán resultados de odorología en vehículos y movimientos posteriores a la desaparición.
  • Puntos clave: Su testimonio abordará el viaje a Corrientes y el episodio en el hospital de 9 de Julio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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