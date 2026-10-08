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El hijo de Caillava declaró por la desaparición de Loan y no pudo explicar varias llamadas

Jorge Luciano Bertón declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y no pudo recordar comunicaciones clave el día de la desaparición del nene.

El hijo de Caillava declaró ante la Justicia y no pudo explicar las llamadas con su madre. (Foto: archivo)

El hijo de Caillava declaró ante la Justicia y no pudo explicar las llamadas con su madre. (Foto: archivo)

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este jueves nuevos testimonios ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Uno de los más esperados fue el de Jorge Luciano Bertón, hijo de la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, quien aseguró que mantenía contacto diario con su madre, pero no pudo precisar cuántas veces hablaron durante la jornada en la que desapareció el nene de cinco años.

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Durante su declaración, el hombre de 38 años, conocido como “Jorgito” en la localidad correntina de 9 de Julio, respondió en reiteradas oportunidades con expresiones como “creo” y “no recuerdo” cuando fue consultado sobre las comunicaciones telefónicas y sus movimientos durante los primeros rastrillajes.

Su testimonio se produjo en una audiencia en la que también declararon vecinos de El Algarrobal y un efectivo de la Policía Federal que analizó los teléfonos de algunos de los acusados. Las declaraciones aportaron detalles sobre las primeras horas de la búsqueda y los contactos entre personas vinculadas a la causa, aunque todavía no permitieron esclarecer qué ocurrió con Loan.

Ante los jueces, Bertón se presentó como agricultor y explicó que se enteró de la desaparición del chico a través de su esposa, quien había visto la noticia en el estado de WhatsApp de una vecina.

Carlos Pérez y Victoria Caillava, dos de los siete imputados principales en el juicio por Loan.

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Según relató, durante la tarde recibió un llamado de su madre, María Victoria Caillava, quien le preguntó si sabía que un niño se había perdido en la zona de El Algarrobal. “Creo que en esa llamada me dijo que estuvo en el almuerzo”, sostuvo en referencia a la reunión familiar que se había realizado en la casa de Catalina Peña, la abuela de Loan.

El testigo aseguró que posteriormente Humberto Suárez le pidió que se sumara a los rastrillajes, aunque explicó que demoró su llegada porque debía entregar una carga de zapallitos a un cliente.

“Ese día llegamos al anochecer. Creo haber visto la camioneta de mi mamá y Pérez en lo de Catalina. Nosotros estacionamos sobre el callejón porque ya había muchos vehículos y gente buscando”, contó. Bertón afirmó que permaneció en la zona hasta cerca de las 22, pero aseguró que no vio a su madre ni a los demás imputados durante ese tiempo.

Las llamadas que el hijo de Caillava no pudo explicar ante el tribunal

Uno de los momentos centrales de la declaración se produjo cuando Mónica Chirivín, abogada de Laudelina Peña, interrogó a Bertón sobre los contactos telefónicos que había mantenido con su madre. La letrada le preguntó específicamente por una comunicación registrada el 13 de junio a las 22.26, que tuvo una duración de tres minutos y medio.

Sin embargo, el testigo aseguró que no recordaba esa conversación. De acuerdo con las pericias realizadas sobre los teléfonos, ese día se registraron tres contactos entre Bertón y Caillava.

Los investigadores también detectaron nuevas comunicaciones durante la noche del sábado 15 de junio, pero el hombre tampoco pudo precisar de qué habían hablado. Aunque aseguró que mantenía conversaciones frecuentes con su madre, sus respuestas no permitieron reconstruir el contenido de esos intercambios.

El juicio se lleva a cabo en Tribunal Oral Federal de la ciudad de Corrientes.

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Bertón también negó haber conducido la Ford Ranger y el Ford Ka, los vehículos en los que perros utilizados por los investigadores detectaron rastros asociados a Loan seis días después de su desaparición. El hijo de Caillava había sido investigado como posible partícipe del hecho, pero finalmente no fue procesado en la causa.

El relato de un vecino que habló con uno de los acusados cuando desapareció Loan

Otro de los testigos fue Mario Justo “Guacha” González, un vecino de El Algarrobal que vive a unos 2.500 metros de la casa de Catalina Peña. El hombre contó que, durante la tarde de la desaparición, se encontraba tomando mate en el alero de su vivienda cuando llegó en moto Bernardino Antonio Benítez, uno de los principales acusados.

Según declaró, Benítez le preguntó si había visto pasar al hijo de José Peña porque el chico estaba perdido. “Yo en ese momento le dije que llame a la Policía, porque es lo que hacemos en el campo cuando se pierde una vaca. Él me dijo que si no lo encontraba iba a avisar”, recordó.

Aproximadamente una hora y media después, González volvió a comunicarse con Benítez para saber si habían encontrado al nene. “A la hora y media lo llamé, le pregunté si lo encontraron y me dijo que no. Yo le pregunté si llamó a la Policía, pero no entendí si me respondió que lo había hecho o estaba por hacerlo”, explicó.

Jorge Luciano Bertón declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Jorge Luciano Bertón declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

El vecino aseguró que recorrió su campo a caballo, aunque no se dirigió hacia la zona del naranjal porque tenía que llevar a su hija enferma a una curandera. Además, recordó que alrededor de las 16.30 María Victoria Caillava llegó a su vivienda junto a su marido, Carlos Guido Pérez, y le preguntó si podía colaborar con la búsqueda: “Ella andaba con el marido en la camioneta”, señaló.

González sostuvo que, cuando regresó, había muchas personas buscando a Loan y decidió no sumarse. También expresó su impresión de que el niño no se encontraba en esa zona, ya que consideraba que, de haberse perdido allí, habría llorado o gritado y alguien podría haberlo escuchado.

Cuándo podría terminar el juicio por la desaparición de Loan

El Tribunal Oral Federal, integrado por Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, anunció cambios en el cronograma de audiencias. Los magistrados comunicaron que la próxima semana se realizarán tres jornadas de debate, pero posteriormente la frecuencia se reducirá a dos audiencias semanales para permitir que el tribunal atienda otros procesos judiciales.

Esta modificación extenderá los tiempos del juicio y, según las previsiones conocidas durante la audiencia, la sentencia no llegaría hasta 2027. Entre los próximos testigos figura Agustín Ibarra, el chofer que participó en el traslado de Laudelina Peña hasta la Fiscalía de Corrientes, donde la mujer presentó la versión de que Loan había sido atropellado a la salida de El Algarrobal.

En pocas palabras

  • Hijo de Caillava declaró: Jorge Luciano Bertón no recordó comunicaciones clave el día de la desaparición de Loan.
  • Testimonio limitado: Bertón respondió con "creo" y "no recuerdo" ante preguntas sobre llamadas y movimientos.
  • Próximas audiencias: El juicio por la desaparición de Loan podría extenderse hasta 2027.
Resumen generado por Thinkindot AI
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