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CASO AGOSTINA PÁEZ

Detuvieron al padre de Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil: el sorpresivo motivo

Mariano Páez fue detenido este viernes en Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. El motivo de su arresto.

Mariano Páez fue detenido este viernes en Las Termas de Río Hondo

Mariano Páez fue detenido este viernes en Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. (Foto: archivo)
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Agostina Páez está a un paso de volver a Argentina. 

El empresario del transporte ya había sido detenido en el marco de una denuncia por violencia de género presentada por su ex pareja, Estefanía Budán, quien lo acusó de agresiones y amenazas.

A principios de este año, Páez también quedó envuelto en una polémica tras la difusión de un video en el que se lo ve haciendo movimientos ofensivos e imitando los sonidos de un mono en un bar de Santiago del Estero.

Las imágenes generaron controversia porque la conducta fue similar a la que dio origen a la causa judicial contra su hija en Brasil.

El caso de Agostina Páez en Brasil

Agostina Páez, una abogada santiagueña de 29 años, fue denunciada por injuria racial tras un episodio ocurrido el 14 de enero en un bar del barrio de Ipanema, en Río de Janeiro.

Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo detenida en Brasil por una causa de racismo. (Foto: archivo)

Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo detenida en Brasil por una causa de racismo. (Foto: archivo)

Según la acusación, insultó a empleados del establecimiento y realizó gestos racistas durante una discusión por el pago de la cuenta. A raíz de la causa, la Justicia brasileña le retuvo el pasaporte y le colocó una tobillera electrónica.

En febrero, las autoridades judiciales ordenaron su prisión preventiva, aunque posteriormente revocaron la medida.

La denuncia por presunta retención de un auto

Este no fue el único conflicto judicial que involucró a Agostina Páez en los últimos meses. El pasado 15 de abril, la abogada de su ex pareja, Javier Zanoni, la denunció por la presunta retención indebida de un vehículo cuya titularidad corresponde al hombre, un odontólogo de 32 años con quien convivió durante tres años.

Según la denuncia, Agostina Páez hizo gestos racistas durante una discusión por el pago de la cuenta en un bar de Río de Janeiro. (Foto: archivo)

Según la denuncia, Agostina Páez hizo gestos racistas durante una discusión por el pago de la cuenta en un bar de Río de Janeiro. (Foto: archivo)

Según la presentación policial radicada en La Banda, Santiago del Estero, Zanoni le había prestado un Citroën Cactus a Páez y ella se habría negado a devolverlo después de que terminara la relación.

De acuerdo con medios locales, el reclamo se produjo mientras la joven permanecía en Brasil, donde enfrentaba una causa por injuria racial. El denunciante sostuvo que había recibido respuestas evasivas, por lo que decidió avanzar con la presentación formal ante la Justicia.

En pocas palabras

  • Detienen al padre de Agostina Páez: Mariano Páez fue arrestado en Santiago del Estero por presunto hurto.
  • Antecedentes de Páez: El empresario ya había sido denunciado por violencia de género y polémicas actitudes racistas.
  • Caso de Agostina en Brasil: La abogada estuvo detenida por una causa de injuria racial en Río de Janeiro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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