La tajante decisión de la novia del padre de la abogada Agostina Páez tras el video del escándalo

En el mismo mensaje, la letrada sumó argumentos para desestimar el contenido. "El alcohol altera el juicio, distorsiona la percepción y elimina los filtros. Pretender que una frase dicha así tenga valor real o jurídico es completamente improcedente", agregó.

"No estamos frente a una confesión, estamos frente a una persona alcohólica diciendo cosas sin coherencia ni sustento", completó.

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Sin embargo, en su publicación más reciente, la abogada cambió su postura y explicó que su decisión de separarse de Mariano Páez responde a un momento de profunda sensibilidad personal.

Reveló que se encuentra atravesando el mes más doloroso de su vida debido a la cercanía del aniversario del fallecimiento de su hijo, Ema, quien murió de un paro cardíaco en sus brazos.

Ante esta situación de duelo, Budán realizó un pedido explícito a los medios de comunicación para que cesen el "caos mediático" y dejen de "revivir historias de su pasado" o referirse a antiguos conflictos judiciales.

Finalmente, la mujer manifestó su voluntad de reconstruirse en paz: “A partir de hoy, comienzo una nueva etapa. Soy solo yo conmigo misma. Sin pareja, sin pasado que me persiga”, cerró.