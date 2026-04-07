La tajante decisión de la novia del padre de la abogada Agostina Páez tras el video del escándalo

Luego del video escándalo protagonizado por el padre de Agostina Páez, en el que imitaba gestos de mono en un bar de Santiago del Estero, su pareja confirmó la separación definitiva a través de un extenso comunicado en sus redes sociales.
Luego de defender a Mariano Páez por la viralización del video en el que imitaba gestos de mono, Stefany Budán sorprendió con un cambio de postura en una nueva publicación en redes sociales.
Stefany Budán se refirió a su relación con Mariano Páez tras el video del escándalo.
Luego del video escándalo protagonizado por el padre de Agostina Páez, en el que imitaba gestos de mono en un bar de Santiago del Estero, su pareja confirmó la separación definitiva a través de un extenso comunicado en sus redes sociales.
“Ya no existe ninguna vinculación de mi parte con el apellido Páez”, afirmó este lunes Stefany Budán y, al mismo tiempo, solicitó a los medios que dejen de relacionarla con su ahora expareja y con los conflictos que lo rodean.
Este anuncio representa un giro radical respecto de la postura inicial que mantuvo la abogada el viernes pasado, cuando intentó justificar el comportamiento de Mariano Páez tras la viralización del registro fílmico en el que se lo ve imitando los mismos gestos que llevaron a su hija a ser juzgada por injuria racial en Brasil. En el mismo video, el hombre afirmaba también ser "empresario, millonario, usurero y narco".
Acto seguido, en un posteo en Instagram que luego borró, la letrada argumentó: "Mi pareja estaba bajo los efectos del alcohol, en un estado evidente de ebriedad. En esas condiciones, cualquier manifestación carece de lucidez, de control y de seriedad".
En el mismo mensaje, la letrada sumó argumentos para desestimar el contenido. "El alcohol altera el juicio, distorsiona la percepción y elimina los filtros. Pretender que una frase dicha así tenga valor real o jurídico es completamente improcedente", agregó.
"No estamos frente a una confesión, estamos frente a una persona alcohólica diciendo cosas sin coherencia ni sustento", completó.
Sin embargo, en su publicación más reciente, la abogada cambió su postura y explicó que su decisión de separarse de Mariano Páez responde a un momento de profunda sensibilidad personal.
Reveló que se encuentra atravesando el mes más doloroso de su vida debido a la cercanía del aniversario del fallecimiento de su hijo, Ema, quien murió de un paro cardíaco en sus brazos.
Ante esta situación de duelo, Budán realizó un pedido explícito a los medios de comunicación para que cesen el "caos mediático" y dejen de "revivir historias de su pasado" o referirse a antiguos conflictos judiciales.
Finalmente, la mujer manifestó su voluntad de reconstruirse en paz: “A partir de hoy, comienzo una nueva etapa. Soy solo yo conmigo misma. Sin pareja, sin pasado que me persiga”, cerró.