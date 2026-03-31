Le sacaron la tobillera a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil y está cerca de volver al país

agostina-paez-abogada-argentina-detenida-en-brasil-2209439 Agostina Paez, abogada argentina detenida en Brasil. Foto: AFP

Cómo fue la audiencia y qué dijo la acusada

El martes pasado, Páez participó de una audiencia en el Tribunal Penal N°37 de Río de Janeiro, donde se confirmó que podrá regresar al país. Tras conocerse la resolución, expresó alivio, aunque aclaró que aún no siente tranquilidad total: “Me siento aliviada, pero hasta que no esté en la Argentina no voy a estar en paz”, afirmó.

Además, reconoció el impacto personal del proceso judicial: “Fue la peor experiencia de mi vida”, sostuvo, y aseguró que siempre dijo la verdad durante el juicio.

https___thumbs.vodgc.net_2-146-VveBpP1774283667609-1774286372 Agostina y el momento judicial que la complicó.

Su regreso y el impacto personal del caso

La abogada, de 29 años, también pidió disculpas a las personas afectadas y manifestó que, si bien le gustaría volver a Brasil en el futuro, actualmente siente temor.

Por último, remarcó cuál es su prioridad inmediata tras este episodio: reencontrarse con su familia en Santiago del Estero, luego de semanas marcadas por la incertidumbre judicial.

El caso, que generó repercusión en ambos países, entra ahora en una etapa decisiva, con el foco puesto en su salida de Brasil y el cierre del proceso.