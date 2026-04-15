Nuevo escándalo de Agostina Páez: la sorpresiva razón por la que fue denunciada por su ex

El descargo de Agostina Páez

Diseño sin título (100)

"Yo no me estoy quedando con algo que no es mío, el auto siempre lo pagué yo", enfatizó en su mensaje. Además, aclaró que la situación administrativa era algo que planeaban regularizar: "MI AUTO que pago YO, está a nombre de mi ex. Lo que él me dijo que quería hacer es cambiar la titularidad, y pasarlo a mi nombre como corresponde".

En ese marco, Páez explicó que el conflicto legal se originó porque su expareja le firmó un poder a una abogada, quien fue la encargada de avanzar con la denuncia por “retención indebida y abuso de confianza”, algo que, según ella, distorsiona la realidad de los hechos.

"Me denunció dejándome como que yo 'No le quiero devolver el auto' cuando esto NO ES ASÍ", expresó y sostuvo que se busca "ensuciar" su imagen.

Los recientes escándalos que salpicaron a Agostina Páez

POLÉMICA POR GESTO DEL PADRE DE AGOSTINA PÁEZ TRAS SU REGRESO POLÉMICA POR GESTO DEL PADRE DE AGOSTINA PÁEZ TRAS SU REGRESO

Este episodio se suma a otro hecho reciente que también la tuvo en el centro de la polémica. Hace poco más de una semana se viralizó un video de su padre, Mariano Páez, en un bar de Santiago del Estero. En las imágenes se lo ve realizando gestos en los que imitaba a un mono, similares a los que derivaron en la causa judicial contra su hija en Brasil.

Agostina Páez fue acusada de injuria racial tras un incidente en un bar de Ipanema, Río de Janeiro, donde se la filmó haciendo gestos discriminatorios y profiriendo insultos hacia empleados. A raíz de ese hecho, permaneció más de dos meses en ese país con tobillera electrónica, pagó una fianza cercana a los 20 mil dólares y, tras obtener un habeas corpus, regresó a la Argentina, donde aguarda la resolución definitiva del proceso.