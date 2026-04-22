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INJURIA RACIAL

Quién es el argentino detenido por racismo en Brasil que se hacía llamar "El Puma de Janeiro"

José Luis Haile, de 67 años, fue arrestado en Río de Janeiro acusado de insultar con términos racistas a una joven en un supermercado.

José Luis Haile

José Luis Haile, de 67 años, fue detenido en Río de Janeiro tras insultar a una joven de 23. (Foto: redes sociales).
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Llegó a la Argentina la abogada que estuvo casi tres meses con prisión domiciliaria en Brasil acusada de racismo.

A diferencia del caso de la abogada Agostina Páez, el hombre reside en Brasil desde hace dos años. Por ese motivo, las autoridades dispusieron que permanezca alojado en una cárcel común y no en una comisaría.

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El hombre, que se hac&iacute;a llamar &ldquo;El Puma de Janeiro&rdquo; en redes sociales, vive en Brasil desde hace dos a&ntilde;os y qued&oacute; alojado en una c&aacute;rcel com&uacute;n bajo prisi&oacute;n preventiva. (Foto: redes sociales).

El hombre, que se hacía llamar “El Puma de Janeiro” en redes sociales, vive en Brasil desde hace dos años y quedó alojado en una cárcel común bajo prisión preventiva. (Foto: redes sociales).

En redes sociales, Haile se presentaba como “El Puma de Janeiro” y mostraba parte de su vida cotidiana en la ciudad. Allí difundía imágenes de su trabajo como vendedor ambulante de choclos y bebidas en la playa, una actividad que realizaba de forma habitual. También mencionaba que había vivido en La Plata y dejaba ver su simpatía por Boca Juniors, además de compartir fotos con amigos y conocidos.

En varias publicaciones, el hombre expresaba su vínculo con la ciudad brasileña. “En Río me reencuentro conmigo mismo, aunque el ‘Puma’ siempre está”, escribió en uno de sus posteos.

Por qué fue detenido Haile

El hecho por el que fue detenido ocurrió este lunes en un comercio ubicado sobre la calle Siqueira Campos, a metros de la playa de Copacabana y a una cuadra de la 12ª delegación policial. Según la denuncia, Haile insultó a una joven brasileña que estaba delante suyo en la fila de una caja.

La víctima fue identificada como Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, quien trabaja como repartidora para una aplicación de envíos. De acuerdo con su relato, se había ubicado frente a una caja que estaba por abrir para agilizar sus pedidos, pero la atención demoró varios minutos.

La situación fue advertida por otro ciudadano argentino que se encontraba en el lugar, quien dio aviso a efectivos de la Guardia Municipal que patrullaban la zona. Los agentes intervinieron de inmediato, detuvieron a Haile y lo trasladaron a la 12ª Comisaría de Policía Civil de Copacabana.

Allí quedó imputado por injuria racial y, posteriormente, fue derivado a una cárcel en Benfica, donde permanece detenido bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.

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