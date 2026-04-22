Quién es el argentino detenido por racismo en Brasil que se hacía llamar "El Puma de Janeiro"

En varias publicaciones, el hombre expresaba su vínculo con la ciudad brasileña. “En Río me reencuentro conmigo mismo, aunque el ‘Puma’ siempre está”, escribió en uno de sus posteos.

Por qué fue detenido Haile

El hecho por el que fue detenido ocurrió este lunes en un comercio ubicado sobre la calle Siqueira Campos, a metros de la playa de Copacabana y a una cuadra de la 12ª delegación policial. Según la denuncia, Haile insultó a una joven brasileña que estaba delante suyo en la fila de una caja.

La víctima fue identificada como Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, quien trabaja como repartidora para una aplicación de envíos. De acuerdo con su relato, se había ubicado frente a una caja que estaba por abrir para agilizar sus pedidos, pero la atención demoró varios minutos.

La situación fue advertida por otro ciudadano argentino que se encontraba en el lugar, quien dio aviso a efectivos de la Guardia Municipal que patrullaban la zona. Los agentes intervinieron de inmediato, detuvieron a Haile y lo trasladaron a la 12ª Comisaría de Policía Civil de Copacabana.

Allí quedó imputado por injuria racial y, posteriormente, fue derivado a una cárcel en Benfica, donde permanece detenido bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.