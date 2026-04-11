Agostina Páez difundió imágenes de su detención en Brasil y confesó su calvario
A diez días de volver a la Argentina, la abogada mostró cómo vivió su condena con tobillera electrónica y admitió estar “arrepentida”. El material fue publicado en sus redes sociales.
Agostina Páez difundió imágenes de su detención en Brasil y confesó su calvario.
El caso de la abogada argentina Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil, volvió a generar repercusión tras la difusión de un video que grabó durante su arresto domiciliario. El material, publicado en redes sociales, expone su estado emocional y su rutina mientras permanecía bajo custodia con tobillera electrónica.
La joven santiagueña de 29 años compartió en TikTok un videoblog titulado “Día 44 presa en Brasil”, en el que relató en primera persona cómo atravesó el proceso judicial luego del episodio ocurrido en un bar de Ipanema, donde fue denunciada por realizar gestos racistas.
En el video, Páez describió un fuerte deterioro emocional: “La verdad que me siento muy mal… este fin de semana para mí ha sido crucial, la he pasado muy mal”, expresó, al tiempo que aseguró haber estado medicada por los altos niveles de ansiedad. También remarcó la sensación de aislamiento durante su detención: “Es muy difícil tener que ser yo sola la que se da fuerza”.
Durante la grabación, la abogada mostró parte de su rutina diaria en el lugar donde cumplía la prisión domiciliaria. Allí se la ve intentando sostener actividades cotidianas mientras lidiaba con el impacto emocional del proceso judicial.
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En uno de los fragmentos, explicó cómo evitaba mostrarse en público con la tobillera electrónica: “Voy a ir así, sin que se me vea la tobillera, no vaya a ser que me reconozcan”, dijo mientras bajaba al restaurante del complejo donde estaba alojada.
Además, reconoció que su estado anímico afectó su alimentación y hábitos diarios, en medio de un cuadro de angustia y depresión. “Me puse lentes porque estoy sensible y lloro por todo”, relató.
Su descargo tras el escándalo en Brasil
La difusión del video se produjo días después de su regreso a la Argentina, tras haber permanecido más de dos meses bajo medidas judiciales en Brasil. En ese contexto, Páez también brindó declaraciones en las que intentó explicar lo ocurrido.
Según su versión, no dimensionó el alcance de sus actos y aseguró que el episodio se dio en medio de una discusión por una cuenta mal cobrada en el bar de Ipanema. “No hay que reaccionar de la forma que yo reaccioné, de eso me arrepiento”, afirmó, al reconocer el error. Sin embargo, también sostuvo que su gesto no estuvo motivado por cuestiones raciales: “Vi a una persona agarrarse los genitales, me salió hacer eso”, explicó.
El caso generó una fuerte repercusión tanto en Brasil como en la Argentina, y reavivó el debate sobre comportamientos discriminatorios en contextos públicos y sus consecuencias legales.