Agostina Páez difundió imágenes de su detención en Brasil y confesó su calvario. 

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En uno de los fragmentos, explicó cómo evitaba mostrarse en público con la tobillera electrónica: “Voy a ir así, sin que se me vea la tobillera, no vaya a ser que me reconozcan”, dijo mientras bajaba al restaurante del complejo donde estaba alojada.

Además, reconoció que su estado anímico afectó su alimentación y hábitos diarios, en medio de un cuadro de angustia y depresión. “Me puse lentes porque estoy sensible y lloro por todo”, relató.

U2SDI2HYUFFLLHICI2NFO37KYI El regreso de Páez al país.

Su descargo tras el escándalo en Brasil

La difusión del video se produjo días después de su regreso a la Argentina, tras haber permanecido más de dos meses bajo medidas judiciales en Brasil. En ese contexto, Páez también brindó declaraciones en las que intentó explicar lo ocurrido.

Según su versión, no dimensionó el alcance de sus actos y aseguró que el episodio se dio en medio de una discusión por una cuenta mal cobrada en el bar de Ipanema. “No hay que reaccionar de la forma que yo reaccioné, de eso me arrepiento”, afirmó, al reconocer el error. Sin embargo, también sostuvo que su gesto no estuvo motivado por cuestiones raciales: “Vi a una persona agarrarse los genitales, me salió hacer eso”, explicó.

El caso generó una fuerte repercusión tanto en Brasil como en la Argentina, y reavivó el debate sobre comportamientos discriminatorios en contextos públicos y sus consecuencias legales.