El doloroso relato del tío de Kim, la nena asesinada en La Plata: "Robaron la sonrisa de una princesa"

Además, en diálogo con el medio 0221, aclaró que no conocían a los delincuentes: "Nosotros somos laburantes, no somos del barrio, somos de Villa Elvira. La mamá de Kim sí tiene familia acá en Altos de San Lorenzo. Son todos buena gente. Kim tiene un hermano de 10 años".

Respecto a los jóvenes de 14 y 17 años detenidos e imputados por homicidio en ocasión de robo, Nicolás manifestó su impotencia y dolor: "Por más que te los den en bandeja a estos pibes, no te alcanza con pegarles o matarlos... no te alcanza nada porque te robaron la sonrisa de una princesa hermosa".

robo la la plata.avif

Cómo era Kim, la nena de 7 años asesinada en un Robo en La Plata

Sobre su sobrina, la describió con emoción: "Era una nena que iba a la escuela, hacía sus tareas, iba a gimnasia. El que la conoció sabe lo que es".

En medio del desconsuelo, también habló sobre la relación de los padres de Kim, destacando que, aunque estaban separados, mantenían un vínculo cordial y compartían la crianza de la niña sin necesidad de disputas legales. "No había tenencia compartida porque no hizo falta ni abogado, son dos muy buenas personas", aseguró.

Sobre el momento en que se enteraron del robo y el secuestro de Kim, Nicolás contó que recibieron un llamado de una joven que estaba con la madre de la niña. "Nos dijeron que les habían robado el auto, pero que la nena había quedado adentro. Entonces no sabíamos la dirección en donde había pasado todo", aseveró.

nena la plata.jpg

"Estábamos tranquilos porque como hubo un choque pensamos que se había golpeado la cabeza, pero no, la hicieron mierda estos animales. La nena sí sufrió y eso es lo que más te parte el alma. No hay palabras, nada alcanza, te robaron el alma de esa nena que no tenía maldad. Es inexplicable", expresó con dolor.

Finalmente, desde el lugar donde ocurrió el crimen, Nicolás destacó la devastación que dejó el asesinato de Kim en su familia y en la comunidad. "Destruyeron a muchísima gente, muchos conocían a Kim y es dolor para todos. Iba a una escuela de Barrio Jardín, hacía gimnasia artística. Lo más triste de todo es tener que decirle a los sobrinos, al hermanito, a los amiguitos", concluyó, visiblemente afectado.

La desgarradora entrevista al papá de Kim Gómez, la nena asesinada

El asesinato de Kim Gómez, sigue generando conmoción e indignación. En las últimas horas, una imagen desgarradora se viralizó: su padre, en pleno llanto, recorriendo la marca de los neumáticos que quedó en el asfalto.

"Tienen que hacerla la autopsia. Salía de gimnasia, le adelantamos un mes para que se distraiga. Le tocaba a la mamá estar con Kim, estamos separados y está hecha pelota", sostuvo el padre de Kim en diálogo exclusivo con A24.

Embed

Acompañado por un familiar, el hombre siguió el rastro que dejó la tragedia, mientras vecinos se acercaban a abrazarlo en un intento de brindarle consuelo.