Fuerte, durísima y ejemplar reacción del cuñado de uno de los asesinos de la nena de 7 años

En una entrevista con Radio Mitre, Chamorro detalló el entorno del joven acusado y la actitud de su padre en el caso: "El padre le dio todo, nunca le hizo faltar nada. Así le pagó. El papá fue el que lo entregó. Trabajaba cuando le convenía. Ayudaba al padre, que tiene una ferretería".

El cuñado del detenido no ocultó su indignación y aseguró que no hay justificación para lo ocurrido: "Lo que hicieron no tiene perdón de Dios. Hay que pensar en esa familia que perdió a su hija. Si tienen que pagar y morirse adentro de la cárcel, que se mueran".

Chamorro también manifestó su sorpresa por el crimen, asegurando que jamás pensó que el joven fuera a cometer un hecho tan violento:

"No sabía usar una gomera. Salían a robar a cara rota. Es la primera vez que veo una situación de estas que él haya hecho. Jamás en la vida me imaginé que un pibe iba a hacer semejante cosa, a destruir a una familia".

El entorno del acusado asegura que no había señales de una conducta violenta en el joven y que su familia siempre intentó guiarlo por el buen camino:

"Nunca le dieron malos consejos, ni malos hábitos. Si eligió el camino que eligió, fue por mala junta. Su hermana lo aconsejaba todo el tiempo. Somos personas que laburamos, nos ganamos el peso día a día. Con plata limpia uno tiene un futuro", sostuvo Chamorro.

El cuñado del detenido también exigió que los adolescentes involucrados en delitos graves no queden en libertad, argumentando que la impunidad solo agrava la violencia:

"Estuve desde el minuto cero y no llegué a ver a la madre. Me hubiese gustado estar en ese momento y darle un abrazo. Si a mí me toca vivir eso, no hay consuelo", expresó.

Por último, dejó en claro su postura sobre la gravedad del hecho y su compromiso con la familia de la víctima: "El día que se me dé, quiero que tengan en cuenta que voy a estar. Yo, mi familia y todos".