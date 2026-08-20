Habló el abuelo del nene de seis años que murió en Santa Fe y defendió a su hija

Según su relato, la mujer atravesaba una separación reciente y había comenzado a evaluar la posibilidad de mudarse junto con su hijo a la ciudad de Santa Fe para vivir cerca de su padre. Daniel contó que había visitado a ambos durante el último fin de semana por el Día del Niño y que no había advertido ninguna situación fuera de lo habitual.“Ella amaba a su hijo, lo adoraba; a donde iba, iba con él”, aseguró.

Antes de la llegada de los efectivos, Juan, el abuelo paterno del nene, habría forzado la entrada a la propiedad y encontró a la mujer junto al cuerpo de su hijo. La madre del chico fue posteriormente trasladada a la ciudad de Santa Fe y quedó detenida mientras la Justicia define su situación procesal y avanza con las medidas correspondientes.

El plan que tenían antes de la muerte del chico

El abuelo materno reveló que durante aquella visita habían conversado sobre una posible mudanza. La intención era que su hija dejara la vivienda ubicada frente a la casa de los padres de su expareja y comenzara una nueva etapa en Santa Fe. “Ella quería venir a vivir conmigo; el sábado le traje el regalito del Día del Niño al nene y planeamos mudarnos los dos a Santa Fe”, relató.

Sin embargo, explicó que recientemente se había quedado sin trabajo y por ese motivo le pidió a su hija que esperaran aproximadamente un mes para concretar el traslado.

Habló el abuelo del nene de 6 años que fue encontrado muerto en Santa Fe y defendió a su hija: “Jamás fue violenta con el nene”. (Foto: Aire de Santa Fe)

Daniel también afirmó que mantenía buenas referencias sobre los abuelos paternos del chico. Según contó, su propia hija le había asegurado que eran “excelentes abuelos” y que se encontraba contenida por ellos. “Como padre, me siento culpable de no habernos mudado desde un principio, de haberla contenido más después de la separación”, expresó.

Qué dijo sobre el estado de la madre cuando encontraron muerto al nene

Uno de los puntos centrales del testimonio estuvo relacionado con el estado en el que habría sido encontrada la mujer dentro de la vivienda. Daniel aseguró que Juan, el abuelo paterno, le describió una situación que nunca antes había presenciado en la joven: “Me comentó que estaba fuera de sí, que no era ella, que deliraba y decía cosas raras. Jamás había tenido un episodio así”, relató.

Ante ese escenario, el hombre sostuvo que considera que su hija “no estaba en sus cabales” en ese momento, aunque aclaró que todavía desconoce qué ocurrió realmente dentro de la propiedad. “Sinceramente, no entiendo nada y yo creo que hasta el día de hoy no se sabe lo que hizo”, concluyó.