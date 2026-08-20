Confirmaron de qué murió el nene de seis años: el impactante dato que develó la autopsia

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar se encontraron con una escena que dio inicio a la investigación: una mujer sostenía en brazos el cuerpo sin vida de su hijo de 6 años. La madre del chico, identificada por sus iniciales R.M., de 22 años, quedó detenida preventivamente por disposición de la Justicia mientras los investigadores intentan determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.

En la propiedad trabajaron agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y personal de la División Criminalística. Los especialistas preservaron la escena, realizaron el levantamiento de huellas y secuestraron distintos elementos que podrían resultar relevantes para la causa.

Además, se inició un relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en los alrededores y se buscan posibles testigos que puedan aportar información sobre los movimientos registrados antes del hallazgo.

Izán Aguirre tenía seis años. (Foto: redes sociales)

Qué se sabe de la investigación por la muerte del nene

Con el resultado preliminar de la autopsia, la investigación entró en una etapa decisiva. La fiscal Montegrosso deberá determinar ahora cómo se produjo la asfixia y qué ocurrió durante las horas previas a la muerte de Izán.

Los investigadores esperan los resultados de otras pericias y el análisis de los elementos recolectados en la vivienda para reconstruir la secuencia completa. La causa permanece bajo investigación de la Unidad Regional XVI y la Policía de Investigaciones, con intervención de la fiscalía a cargo de Montegrosso.