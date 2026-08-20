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Confirmaron de qué murió el nene de seis años: el impactante dato que develó la autopsia

El estudio forense determinó de qué manera murió el menor, mientras su mamá continúa detenida por el hecho. El resultado se convirtió en una pieza central para el avance de la causa.

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El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe

El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe, donde se realizará la autopsia. (Foto: Facebook/Rocii Izan Mendoza)

La investigación por la muerte de Izán Aguirre, el nene de 6 años encontrado sin vida en una vivienda de San Justo, Santa Fe, avanzó con estudios determinantes para el caso en las últimas horas. La autopsia determinó que el chico murió por asfixia, mientras la Justicia intenta establecer cómo se produjo y reconstruir qué ocurrió antes del hallazgo.

Leé también Conmoción: encontraron muerto a un nene de 6 años y detuvieron a su madre
Conmoción en Santa Fe: encontraron muerto a un nene de 6 años y detuvieron a su madre. (Foto: gentileza Diario Uno Santa Fe)

El estudio forense fue realizado durante la mañana de este jueves en la morgue judicial de Santa Fe y permitió determinar la causa del fallecimiento. El resultado se convirtió en una pieza central para el avance de la causa, que se encuentra bajo la órbita de la fiscal Daniela Montegrosso.

Según la información difundida por medios locales, los investigadores analizan ahora dos posibles mecanismos que podrían haber provocado la asfixia: ahorcamiento o ahogamiento. Las pericias complementarias serán determinantes para precisar las circunstancias en las que murió el menor.

La investigación se concentra en la pequeña vivienda ubicada en inmediaciones de Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, en el barrio Reyes de San Justo, donde Izán fue encontrado sin vida. El caso comenzó durante la tarde del miércoles, cuando un llamado al 911 alertó sobre una posible situación de violencia en una casa del barrio Reyes de San Justo.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar se encontraron con una escena que dio inicio a la investigación: una mujer sostenía en brazos el cuerpo sin vida de su hijo de 6 años. La madre del chico, identificada por sus iniciales R.M., de 22 años, quedó detenida preventivamente por disposición de la Justicia mientras los investigadores intentan determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.

En la propiedad trabajaron agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y personal de la División Criminalística. Los especialistas preservaron la escena, realizaron el levantamiento de huellas y secuestraron distintos elementos que podrían resultar relevantes para la causa.

Además, se inició un relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en los alrededores y se buscan posibles testigos que puedan aportar información sobre los movimientos registrados antes del hallazgo.

Izán Aguirre tenía seis años. (Foto: redes sociales)

Izán Aguirre tenía seis años. (Foto: redes sociales)

Qué se sabe de la investigación por la muerte del nene

Con el resultado preliminar de la autopsia, la investigación entró en una etapa decisiva. La fiscal Montegrosso deberá determinar ahora cómo se produjo la asfixia y qué ocurrió durante las horas previas a la muerte de Izán.

Los investigadores esperan los resultados de otras pericias y el análisis de los elementos recolectados en la vivienda para reconstruir la secuencia completa. La causa permanece bajo investigación de la Unidad Regional XVI y la Policía de Investigaciones, con intervención de la fiscalía a cargo de Montegrosso.

En pocas palabras

  • Autopsia reveló: El nene de 6 años murió por asfixia, según estudio forense.
  • Investigación en curso: Se analizan ahorcamiento o ahogamiento como posibles causas.
  • Madre detenida: La mujer de 22 años se encuentra demorada mientras avanza la causa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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