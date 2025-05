Juicio por Maradona: el descargo completo de la jueza Makintach tras el escándalo

"Mi despacho está acá. Mi casa está acá. Vengo desde que tengo 8 años. Entiendo que pueda parecer oculto, pero no. No advertí nada irregular en venir un fin de semana a trabajar", señaló.

Afirmó que la investigación "virulenta" sobre la producción audiovisual "no encontró hechos" que la involucren, y sostuvo que su intención es "acercar a la Justicia a la gente".

Embed

Jueza Makintach, por juicio de Diego Maradona: "No me voy a apartar"

"No hay delito, ni mal desempeño. Sí, hay una gran operación mediática. Yo no me voy a excusar ni me voy a apartar porque no hice nada irregular", dijo.

Y agregó: "No voy a dar lugar a la nulidad de este debate. Esto me deja en calma: nadie puede decirme que tengo inclinación hacia alguna de las partes porque ni yo logré todavía una convicción. Recién empieza este debate y ni mi almohada sabe que es lo que voy a decidir. Estoy esperando recibir prueba".

Durante su descargo, también apuntó contra los medios y denunció haber sido blanco de un “escarnio mediático”, además de haber recibido “acoso” en redes sociales. "Tengo dos perfiles de Instagram. Había fotos antiguas y las borré para evitar suspicacias", expresó.

jueza maradona.avif

Pese a las críticas y los cuestionamientos, Makintach confirmó que continuará al frente del juicio por la muerte de Maradona, una de las causas más sensibles del ámbito judicial argentino en los últimos años.

En su descargo, al inicio de la audiencia, consideró: "Dos meses más tarde se advierte que mi hermano tenía vínculos con una productora. Y después se meten en mis redes sociales privadas y usan fotos de manera malintencionada".

"Quiero escucharlos ahora a ustedes sobre las razones que tienen para recusarme. Y después el tribunal resolverá", concluyó.