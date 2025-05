Santiago Kovadloff con Novaresio: la recomendación a Javier Milei y la increíble anécdota de Alfonsín con Borges

Embed

"Voy a insistir en esta convicción como ciudadano, no negarle nunca a nadie el derecho que se pronuncie", expresó y se lamentó por estar percibiendo un "apego muy profundo a la intolerancia" a la cual, relacionó con la "subestimación del otro".

Al respecto, amplió: "Lo noto en esta reconfiguración del populismo que representado ayer por el gobierno de los Kirchner. Hoy tiene matices en el gobierno de Milei, en el lenguaje del presidente, entiendo que no es indispensable pronunciarse así".

Sobre el deterioro del lenguaje, observó que se "hace con el prójimo lo que se hace con el lenguaje". "Los sistemas autoritarios, los sistemas intransigentes no han hecho otra cosa que empezar por deteriorar el lenguaje y el significado de la palabra", remarcó.

Y analizó: "Vuelven los regímenes autoritarios, los populismos, las autocracias, la intransigencia para el pensamiento del otro. Hay algo en nosotros que insiste en ser apegado al desenfreno y a la intolerancia".

El recuerdo de Alfonsín

Kovadloff comentó que conoce a Milei de cruzarlo en programas de televisión pero que nunca tuvo un encuentro con el Presidente. En cambio, relató una ocasión en la que fue convocado por Raúl Alfonsín en su asunción a la presidencia.

"Estuve con Alfonsín pero yo no fui protagonista, fui testigo. Acababa de ganar las elecciones y convocó a un grupo de intelectuales al Hotel Libertador. Llamó a 20 escritores, actores y a Jorge Luis Borges", relató y confió que "mirabas a los dos y veías a Pericles y a Homero".

Embed

"Era emocionante escuchar a alguien que no nos culpara de ninguna criminalidad", elogió al presidente radical y comentó que Borges al dirigirse a Alfonsín le dijo: "Señor presidente usted nos ha devuelto el deber de la esperanza".

Su vínculo con la lectura

"Yo ya me resigné, es imposible leer todo lo que nos proponen", confesó Kovadloff a sus 82 años y remarcó que reconocer esa incapacidad de abarcar todas las lecturas es "como reconciliarse con tu propia imperfección".

"No sos lo que soñabas, sos más o menos, aproximadamente interesante, relativamente talentoso, todo con un adverbio que matice la presunción de perfección. Con los libros pasa igual. No solo no voy a poder leer todo lo que ya se publicó sino que no he leído muchas otras cosas", lamentó.

Y complementó: "Tengo esa sensación de la compensación que me ayuda a sobrellevar mi propia imposibilidad de abarcarlo todo".

Su próximo libro

Kovadloff lanzará su próximo libro el 1° de junio bajo el título "La suma de los días". "Hoy recibí un ejemplar recién nacido y lo tomé en las mandos y te puedo asegurar que me temblaran como si viera mi primer libro", le confió a Novaresio.