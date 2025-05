La grave denuncia de Fernando Burlando por el escándalo con la jueza Makintach en el juicio de Maradona

Ante este escandaloso panorama, Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, contó qué medida solicitará contra la jueza.

"Voy a aprovechar este momento para decirle a todos los operadores judiciales, miembros del Poder Judicial, que llaman para que le demos una mano a la jueza Makintach, que no llamen más y miren bien las imágenes porque esto es insorteable", señaló con firmeza el letrado en el ciclo Mujeres Argentinas (El Trece).

Y adelantó qué sucederá en el recinto y cuál será su acción posterior: "Son conductas que no son adecuadas a la función de un juez, creo que hay cuestiones de incumplimiento de deberes de funcionario público".

"Son imágenes prohibidas, no lo autorizó nadie. La Jueza se va a sentar como si nada, como si esto no hubiera pasado, una vergüenza. Yo estoy esperando para ver qué se resuelve y luego voy a pedir el juicio político", continuó el letrado.

Lo cierto es que este martes por la mañana, se volverán a ver las caras los imputados y los querellantes y ahí se sabrá si finalmente se recuza a la jueza Makintach o no.

diego maradona.jpg

En la jornada de este jueves en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se vivieron momentos de tensión luego de que pidieran apartar a una de las juezas, Julieta Makintach.

"El escándalo incluye la presencia de dos hombres misteriosos que estuvieron hoy en la audiencia y que estaban grabando todo lo que ocurría, probablemente para realizar un documental, con el permiso de los jueces. Actualmente, están siendo identificados", informó Martín Candalaft en DDM (América TV).

"Existe la sospecha de que las dos personas que estaban grabando podrían pertenecer a la productora de la cual es socio Juan Makintach, hermano de la jueza", agregó el periodista.

Luego, Fernando Burlando -abogado de Dalma y Gianinna Maradona y de Verónica Ojeda, la madre de Diego Fernando- habló con el ciclo conducido por Mariana Fabbiani y expresó: "Todas las cosas que son, desde nuestro punto de vista, ilegales, irregulares, ejecutadas por cualquier persona dentro de la sala de audiencias deben ser denunciadas. ¿Cuál es el tema? Ya no es nuestra responsabilidad".

"Todo lo que sucedió con el cambio de la presidencia, que nosotros realmente no encontramos un verdadero sentido, siendo la presidenta la doctora Di Tommaso, más allá de que el tribunal haya tratado de comunicar que era un tema administrativo, hay cuestiones de legalidad que nosotros tenemos que evitar que se den", sostuvo el letrado.

"¿Se puede volver a foja cero?", le consultó un periodista. "Yo no veo posible que se dé esa situación. Obviamente que, si uno de los jueces acepta la recusación, vamos a estar en un serio problema y habría posibilidades de arrancar nuevamente el juicio", le respondió.

Además, aclaró: "Esta cuestión vinculada al tribunal debe resolverse, debe darle celeridad a las partes. Estos cambios intempestivos no hacen más que preocupar a todos por las futuras consecuencias que pueda tener una actitud de estas características".

"No me quedó otra alternativa que denunciar en la fiscalía de turno, este hecho que ya lo hice, lo hemos hecho hace menos de tres o cuatro minutos respecto de la posibilidad de varios delitos que sí mencionó el colega, que tienen que ver con el abuso de poder, con rever la legalidad la actividad de los funcionarios. No fue menor, sería un escándalo judicial que las afirmaciones del colega sean ciertas", siguió Burlando.