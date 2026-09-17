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"Él fue responsable": la polémica declaración de un perito en el juicio por la muerte de Maradona

El médico forense José Antonio Maya, de 81 años, aseguró ante el Tribunal Oral de San Isidro que el fallecimiento del astro fue consecuencia de un evento cardíaco inesperado.

La polémica declaración de un perito en el juicio por la muerte de Maradona. (Foto: archivo)

La polémica declaración de un perito en el juicio por la muerte de Maradona. (Foto: archivo)

El juicio por la muerte de Diego Maradona sumó una declaración que generó fuerte repercusión. El médico forense José Antonio Maya, de 81 años, aseguró ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro que el fallecimiento del astro argentino fue consecuencia de un evento cardíaco inesperado y sostuvo una frase que provocó críticas de la querella: “La muerte de Maradona es responsabilidad de Maradona. No culpa, sino responsabilidad”.

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Maya declaró en el marco del proceso judicial en el que se analizan las responsabilidades de siete profesionales de la salud imputados por el fallecimiento del exfutbolista ocurrido el 25 de noviembre de 2020. El especialista, reconocido por haber participado en la pericia sobre las manos del ex presidente Juan Domingo Perón, integró la Junta Médica en representación del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los acusados en la causa.

Durante varias horas de exposición, Maya explicó que analizó la documentación incorporada al expediente y afirmó que llegó a la conclusión de que Maradona tuvo un “fallecimiento natural, súbito, cardíaco, con evidencia anatomopatológica y sin enfermedad previa”.

Maradona se murió inesperadamente, de golpe”, sostuvo ante los jueces, en línea con la postura de varias defensas que plantean que el desenlace no podía haber sido anticipado.

El perito formó parte de la Junta Médica en representación del neurocirujano Leopoldo Luque. (Foto: archivo)

El perito formó parte de la Junta Médica en representación del neurocirujano Leopoldo Luque. (Foto: archivo)

El forense también afirmó que no encontró evidencias objetivas de una insuficiencia cardíaca previa y cuestionó que una autopsia permita determinar por sí sola una alteración funcional del corazón. Además, señaló que no existen elementos suficientes para afirmar que el exjugador atravesó una agonía prolongada antes de su muerte.

La polémica frase sobre la responsabilidad de Maradona

El momento más cuestionado de la audiencia ocurrió cuando Maya fue consultado por los síntomas que Maradona había presentado antes de fallecer. “El médico pudiera ver al paciente. Ese acto es una manifestación de autonomía. Por eso la muerte de Maradona es responsabilidad de Maradona. No culpa, sino responsabilidad”, afirmó el perito.

Según explicó, su planteo estaba relacionado con la imposibilidad de los profesionales de evaluar al paciente si este no aceptaba una revisión médica.

La declaración generó una reacción inmediata del abogado Fernando Burlando, representante de parte de la familia de Maradona, quien cuestionó la exposición del especialista. “Sabíamos que iban a tratar de responsabilizar a la familia. Lo dije en los lineamientos”, afirmó Burlando en declaraciones a Infobae.

Fernando Burlando, representante de parte de la familia de Maradona. (Foto: archivo)

Fernando Burlando, representante de parte de la familia de Maradona. (Foto: archivo)

Otro perito sostuvo que Maradona murió por un evento cardíaco

La declaración de Maya coincidió con la postura del cardiólogo Ricardo Iglesias, quien también participó como perito de parte en la Junta Médica, en representación de la psiquiatra Agustina Cosachov. Iglesias sostuvo que los signos que algunos familiares y testigos describieron en los últimos días de vida de Maradona no estaban relacionados con la causa del fallecimiento.

En ese sentido, descartó que síntomas como la hinchazón abdominal, los ronquidos o la voz modificada fueran indicadores vinculados directamente con la muerte. “Maradona se murió de un evento cardíaco. No se pudo determinar con certeza qué lo causó”, declaró.

Según el cardiólogo, el exfutbolista habría sufrido un episodio agudo por una arritmia y no existían estudios previos que permitieran anticipar un desenlace de esas características. “Diego no tenía una patología clara. Tenía ecocardiogramas que le dieron bien y además fue visto por 17 médicos en dos instituciones 20 días antes del fallecimiento y nadie le detectó patologías cardíacas”, afirmó Iglesias.

La causa continúa en etapa de juicio, donde el tribunal deberá analizar las declaraciones de los especialistas y las pruebas incorporadas para determinar las eventuales responsabilidades médicas.

En pocas palabras

  • Evento cardíaco inesperado: Médico forense José Antonio Maya declaró que la muerte de Diego Maradona fue súbita y sin enfermedad previa aparente.
  • Responsabilidad de Maradona: Maya afirmó que la muerte del astro fue "responsabilidad de Maradona", señalando la autonomía del paciente para aceptar atención médica.
  • Postura de la defensa: La declaración de Maya coincidió con otros peritos que apuntan a un evento cardíaco agudo como causa del fallecimiento, descartando patologías previas evidentes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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