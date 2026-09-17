"Él fue responsable": la polémica declaración de un perito en el juicio por la muerte de Maradona

El perito formó parte de la Junta Médica en representación del neurocirujano Leopoldo Luque. (Foto: archivo)

El forense también afirmó que no encontró evidencias objetivas de una insuficiencia cardíaca previa y cuestionó que una autopsia permita determinar por sí sola una alteración funcional del corazón. Además, señaló que no existen elementos suficientes para afirmar que el exjugador atravesó una agonía prolongada antes de su muerte.

La polémica frase sobre la responsabilidad de Maradona

El momento más cuestionado de la audiencia ocurrió cuando Maya fue consultado por los síntomas que Maradona había presentado antes de fallecer. “El médico pudiera ver al paciente. Ese acto es una manifestación de autonomía. Por eso la muerte de Maradona es responsabilidad de Maradona. No culpa, sino responsabilidad”, afirmó el perito.

Según explicó, su planteo estaba relacionado con la imposibilidad de los profesionales de evaluar al paciente si este no aceptaba una revisión médica.

La declaración generó una reacción inmediata del abogado Fernando Burlando, representante de parte de la familia de Maradona, quien cuestionó la exposición del especialista. “Sabíamos que iban a tratar de responsabilizar a la familia. Lo dije en los lineamientos”, afirmó Burlando en declaraciones a Infobae.

Fernando Burlando, representante de parte de la familia de Maradona. (Foto: archivo)

Otro perito sostuvo que Maradona murió por un evento cardíaco

La declaración de Maya coincidió con la postura del cardiólogo Ricardo Iglesias, quien también participó como perito de parte en la Junta Médica, en representación de la psiquiatra Agustina Cosachov. Iglesias sostuvo que los signos que algunos familiares y testigos describieron en los últimos días de vida de Maradona no estaban relacionados con la causa del fallecimiento.

En ese sentido, descartó que síntomas como la hinchazón abdominal, los ronquidos o la voz modificada fueran indicadores vinculados directamente con la muerte. “Maradona se murió de un evento cardíaco. No se pudo determinar con certeza qué lo causó”, declaró.

Según el cardiólogo, el exfutbolista habría sufrido un episodio agudo por una arritmia y no existían estudios previos que permitieran anticipar un desenlace de esas características. “Diego no tenía una patología clara. Tenía ecocardiogramas que le dieron bien y además fue visto por 17 médicos en dos instituciones 20 días antes del fallecimiento y nadie le detectó patologías cardíacas”, afirmó Iglesias.

La causa continúa en etapa de juicio, donde el tribunal deberá analizar las declaraciones de los especialistas y las pruebas incorporadas para determinar las eventuales responsabilidades médicas.