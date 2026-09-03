Luque volvió a declarar por la muerte de Maradona y lanzó frases que sacudieron el juicio

Luque cuestionó el informe de la junta médica

Durante su declaración, el médico aseguró que las conclusiones de los especialistas construyen un cuadro de salud que, según su mirada, no se correspondía con lo que observaban en Maradona.

Ante una pregunta de su abogado, Francisco Oneto, sostuvo que si el paciente hubiera presentado el estado de gravedad que figura en el informe, la situación habría sido completamente diferente. “El paciente que todos escuchamos acá es un paciente que si me dice que me duele el dedo del pie, voy corriendo a verlo”, expresó.

También cuestionó la utilización de conversaciones privadas incorporadas a la causa. Según explicó, existen una gran cantidad de chats que pueden ser interpretados de distintas maneras. “Hay como cien mil chats míos que pueden armar la historia que quieren. Repiten cuatro o cinco mensajes constantemente. Construyen una imagen mía que no es”, afirmó.

Qué dijo Luque sobre los últimos días de Maradona

El neurocirujano también se refirió al estado en el que encontró a Maradona durante el período posterior a la operación por el hematoma que tenía en la cabeza. Según su relato, después de la intervención realizada en la Clínica Olivos, los médicos consideraron que el exfutbolista se encontraba en condiciones de recibir el alta.

Luque explicó que su intención era que permaneciera internado porque consideraba que de esa manera podía ser controlado, especialmente frente al consumo de alcohol. “Mi actitud era tratar de contenerlo en la clínica, no porque lo viera mal, sino porque sentía que había que controlarlo”, sostuvo.

El médico aseguró que había visitado a Maradona en distintas oportunidades, tanto antes como después de la operación. “Lo vi bien, otras veces no quiso atenderse por mí. Yo iba a controlar la herida. Me llamó la atención, se lo dije a Gianinna, que lo vi respirando bien”, relató.

Y agregó: “Jamás imaginé el final que tuvo, ni se me cruzó por la cabeza”.

“Yo lo quería infinitamente”: la relación entre Luque y Maradona

En otro tramo de su declaración, Luque habló de la relación personal que mantenía con Maradona y reconoció que no podía considerar al exfutbolista como un paciente más. “Yo lo quería infinitamente. Venir a sentarme acá y decir que era un paciente más es una mentira”, afirmó.

El médico describió el vínculo como intenso y marcado por la personalidad del exjugador. “Estar cerca de Diego era hermoso”, expresó, y contó que Maradona confiaba en él en determinados momentos, aunque también reconoció que en ocasiones lo había tratado mal.

Luque aseguró que esa situación le generaba frustración porque sentía que no siempre podía ayudarlo como hubiera querido. “Todos los que estamos acá, en este lamentable momento, ninguno tuvo mala intención. Todos hicimos lo mejor que se pudo”, sostuvo.

Cómo continúa el juicio por la muerte de Maradona

La declaración de Luque se produce después de que la Fiscalía y las querellas finalizaran la presentación de sus pruebas con los testimonios de José Luis Covelli y Ramiro Larrea, integrantes de la junta médica interdisciplinaria.

Ambos profesionales cuestionaron el accionar del equipo que atendió a Maradona y lo calificaron como “inadecuado, deficiente y temerario”.

Según sus conclusiones, después de la última intervención el exfutbolista debería haber sido internado en una institución médica y no continuar con un tratamiento en un domicilio.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, mientras se encontraba bajo atención domiciliaria, pocos días después de haber sido operado por un hematoma subdural.

En el banquillo están acusados siete profesionales de la salud por homicidio simple con dolo eventual: Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Pedro Di Spagna, Mariano Perroni y Ricardo Almirón.

La junta médica que intervino en la investigación fue creada en 2021 y estuvo integrada por peritos oficiales y especialistas vinculados tanto con las defensas como con las querellas.

Durante las últimas audiencias también surgieron cuestionamientos sobre los informes utilizados por ese cuerpo de especialistas. A mediados de agosto, el cardiólogo Gustavo Di Niro había señalado que durante las últimas semanas de vida de Maradona se habían registrado distintos signos que podían ser compatibles con una falla cardíaca.

Entre ellos mencionó acumulación de líquido, dificultades respiratorias, alteraciones del estado de conciencia, taquicardia y presión arterial elevada.