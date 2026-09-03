Luque volvió a declarar por la muerte de Maradona y lanzó frases que sacudieron el juicio

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona atraviesa una nueva etapa y este jueves comenzó a incorporar los primeros testimonios vinculados a las defensas de los profesionales acusados.
El neurocirujano apuntó contra las conclusiones de los peritos y aseguró que el paciente que describieron durante el debate “no es el paciente que nosotros teníamos”. Qué dijo sobre su vínculo con Diego.
Juicio por la muerte de Maradona: Luque volvió a declarar y cuestionó a la junta médica
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona atraviesa una nueva etapa y este jueves comenzó a incorporar los primeros testimonios vinculados a las defensas de los profesionales acusados.
Uno de los momentos centrales de la jornada estuvo protagonizado por Leopoldo Luque, quien volvió a declarar ante el tribunal y cuestionó duramente las conclusiones de la junta médica que analizó las circunstancias que rodearon la muerte del exfutbolista.
El neurocirujano sostuvo que existe una diferencia entre el estado de salud que describieron los peritos y el paciente que él y el resto del equipo médico veían durante sus últimos días. “Uno está acá, escucha y empieza a entender la visión de los que no son médicos”, planteó Luque.
Y agregó: “El paciente que describen en la junta médica no es el paciente que nosotros teníamos”.
Durante su declaración, el médico aseguró que las conclusiones de los especialistas construyen un cuadro de salud que, según su mirada, no se correspondía con lo que observaban en Maradona.
Ante una pregunta de su abogado, Francisco Oneto, sostuvo que si el paciente hubiera presentado el estado de gravedad que figura en el informe, la situación habría sido completamente diferente. “El paciente que todos escuchamos acá es un paciente que si me dice que me duele el dedo del pie, voy corriendo a verlo”, expresó.
También cuestionó la utilización de conversaciones privadas incorporadas a la causa. Según explicó, existen una gran cantidad de chats que pueden ser interpretados de distintas maneras. “Hay como cien mil chats míos que pueden armar la historia que quieren. Repiten cuatro o cinco mensajes constantemente. Construyen una imagen mía que no es”, afirmó.
El neurocirujano también se refirió al estado en el que encontró a Maradona durante el período posterior a la operación por el hematoma que tenía en la cabeza. Según su relato, después de la intervención realizada en la Clínica Olivos, los médicos consideraron que el exfutbolista se encontraba en condiciones de recibir el alta.
Luque explicó que su intención era que permaneciera internado porque consideraba que de esa manera podía ser controlado, especialmente frente al consumo de alcohol. “Mi actitud era tratar de contenerlo en la clínica, no porque lo viera mal, sino porque sentía que había que controlarlo”, sostuvo.
El médico aseguró que había visitado a Maradona en distintas oportunidades, tanto antes como después de la operación. “Lo vi bien, otras veces no quiso atenderse por mí. Yo iba a controlar la herida. Me llamó la atención, se lo dije a Gianinna, que lo vi respirando bien”, relató.
Y agregó: “Jamás imaginé el final que tuvo, ni se me cruzó por la cabeza”.
En otro tramo de su declaración, Luque habló de la relación personal que mantenía con Maradona y reconoció que no podía considerar al exfutbolista como un paciente más. “Yo lo quería infinitamente. Venir a sentarme acá y decir que era un paciente más es una mentira”, afirmó.
El médico describió el vínculo como intenso y marcado por la personalidad del exjugador. “Estar cerca de Diego era hermoso”, expresó, y contó que Maradona confiaba en él en determinados momentos, aunque también reconoció que en ocasiones lo había tratado mal.
Luque aseguró que esa situación le generaba frustración porque sentía que no siempre podía ayudarlo como hubiera querido. “Todos los que estamos acá, en este lamentable momento, ninguno tuvo mala intención. Todos hicimos lo mejor que se pudo”, sostuvo.
La declaración de Luque se produce después de que la Fiscalía y las querellas finalizaran la presentación de sus pruebas con los testimonios de José Luis Covelli y Ramiro Larrea, integrantes de la junta médica interdisciplinaria.
Ambos profesionales cuestionaron el accionar del equipo que atendió a Maradona y lo calificaron como “inadecuado, deficiente y temerario”.
Según sus conclusiones, después de la última intervención el exfutbolista debería haber sido internado en una institución médica y no continuar con un tratamiento en un domicilio.
Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, mientras se encontraba bajo atención domiciliaria, pocos días después de haber sido operado por un hematoma subdural.
En el banquillo están acusados siete profesionales de la salud por homicidio simple con dolo eventual: Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Pedro Di Spagna, Mariano Perroni y Ricardo Almirón.
La junta médica que intervino en la investigación fue creada en 2021 y estuvo integrada por peritos oficiales y especialistas vinculados tanto con las defensas como con las querellas.
Durante las últimas audiencias también surgieron cuestionamientos sobre los informes utilizados por ese cuerpo de especialistas. A mediados de agosto, el cardiólogo Gustavo Di Niro había señalado que durante las últimas semanas de vida de Maradona se habían registrado distintos signos que podían ser compatibles con una falla cardíaca.
Entre ellos mencionó acumulación de líquido, dificultades respiratorias, alteraciones del estado de conciencia, taquicardia y presión arterial elevada.