La Justicia desestimó el reclamo de la familia de Sergio Denis por el accidente que derivó en su muerte

Qué determinó el tribunal

La sentencia estableció de oficio la falta de legitimación de los tres demandantes para intervenir en la causa en calidad de herederos. En consecuencia, el reclamo presentado bajo esa condición fue rechazado.

Durante el proceso también fueron analizadas las defensas planteadas por el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa y la Caja Popular de Ahorros, que tampoco fueron admitidas por los magistrados.

A su vez, el tribunal desestimó la demanda contra el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y Raúl Francisco Armisen.

La decisión se sustentó principalmente en que, según el análisis realizado en el expediente, no existían elementos suficientes para atribuir responsabilidad a esas partes debido a que el accidente estuvo vinculado a la conducta adoptada por Denis al momento de producirse la caída.

El tribunal rechazó la demanda indemnizatoria presentada por los familiares de Sergio Denis. (Foto: archivo)

Uno de los ejes centrales del fallo fue la conclusión de que no existían elementos suficientes para atribuir responsabilidad a esas partes debido a que el accidente estuvo vinculado a la conducta adoptada por Denis en el momento de la caída.

Las costas quedarán a cargo de los demandantes

El rechazo de la demanda también tuvo consecuencias económicas para los familiares del cantante. El tribunal dispuso que las costas del proceso sean afrontadas por la familia del cantante.

En cuanto a los honorarios de los profesionales que intervinieron en el expediente, el tribunal resolvió dejar su determinación para una etapa posterior.

El accidente ocurrió el 11 de marzo de 2019, cuando Sergio Denis se presentó en el Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán. El cantante sufrió graves heridas tras caer al foso y permaneció internado durante más de un año. Finalmente, murió el 15 de mayo de 2020, a los 71 años.